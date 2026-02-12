Reforma Laboral: el Gobierno logró la aprobación en el Senado

El Gobierno de Javier Milei consiguió aprobar en el Senado, de manera general y particular, la Reforma Laboral durante la madrugada de este jueves 12 de febrero, con 42 votos a favor, 30 en contra y sin abstenciones. Para conseguirlo, hizo concesiones tanto a los gobernadores aliados como a la CGT (Confederación General del Trabajo), que resistió varios puntos del articulado. Como protesta, los gremios habían realizado, la tarde del miércoles, una marcha hacia el Congreso.

Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero. Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la reforma laboral es una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.

En la previa, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció un “acuerdo” para tratar la reforma, a la que llamó la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. Entre otros puntos, los aliados y los gobernadores contemplaron la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias.

Otro punto importante es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT debido a que se mantuvo la denominada “caja sindical”: se mantendrá por dos años el aporte solidario a los gremios pero con un tope del 2% y no se rebajan las cargas para las obras sociales que se mantienen en el 6%.

También quedó el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%; y se aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos, debido a que no se autorizarán a las billeteras virtuales, como figuraba en el proyecto original.

03:45 – Finalizó la sesión de Senadores donde se aprobó la reforma laboral

Tras casi 16 horas de sesión, el Senado aprobó el proyecto del oficialismo.

03:23 – El senado aprobó los 26 capítulos del proyecto

En la discusión en particular, el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas.

En el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, el senador del PRO, Martín Goerling Lara, propuso volver a la propuesta del Gobierno para que esos aportes sean voluntarios. En esa votación el oficialismo consiguió 40 votos, en lugar de 42, como obtuvo en las votaciones de los anteriores capítulos.

03:01 – El Senado dio su aprobación al capítulo de aportes compulsivos

El capítulo referente a aportes compulsivos se aprobó en particular con 40 votos a favor y 32 en contra. Esta norma establece que cada trabajador deberá aportar a su gremio hasta el 2% de su salario total.

02:23 – El Senado aprobó crear el FAL (Fondo de Asistencia Laboral)

01:28 – El festejo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Apenas se conoció la aprobación general de la reforma laboral en Senadores, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, escribió un mensaje en su cuenta de X remarcando: “Este Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema. Felicitaciones a los senadores por dar este paso y a la mesa política de Casa Rosada, que empuja todos los días para que estos cambios avancen. Siguiendo la decisión del presidente Milei, de avanzar con las reformas estructurales que la Argentina necesita, ahora vamos a dar el debate en Diputados para convertirla en ley”.

01:22 – Se aprobó la reforma laboral en general y se discute en particular

Con 42 votos a favor, 30 en contra y sin abstenciones, el Senado aprobó, tras más de 12 horas de debate, el proyecto de reforma laboral de forma general. El presidente Milei festejó la noticia escribiendo en su cuenta de X: “Histórico. ¡VLLC!”. Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió una foto con Karina Milei, Patricia Bullrich y Diego Santilli en el Congreso, y junto a ella puso: “Gran trabajo, gran equipo”.

00:35 – Patricia Bullrich le respondió a José Mayans con una chicana contra Cristina Kirchner y habló de las ventajas de la reforma laboral

Patricia Bullrich le contestó a José Mayans: “A pesar de las palabras del legislador Mayans que insultó, agravió… a pesar de los insultos que planteó sobre nuestro presidente, sobre nuestro Gobierno, quiero simplemente informarle, al cuerpo, para que no se sienta agraviado, que la única persona que está presa en Argentina es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que no hable más de Milei y que hable de una expresidenta que está presa por corrupción”, disparó tras pedirle que no cite la frase del nazismo para denunciar la filosofía oficialista, porque “no lo merece esta casa de la democracia”.

En ese punto, la legisladora comenzó a defender el proyecto oficial de reforma laboral: “Hoy estamos iniciando un camino profundo, de cambios, que durante muchas décadas se discutió. Generar un sistema que deje de condenar a millones de argentinos a la informalidad. No se puede hablar como si todo hubiera comenzado hoy, cuando la mayor cantidad de años de gobierno los ha tenido el partido que hoy niega haber participado de la situación en la que millones de argentinos hoy se encuentran: en la informalidad total y absoluta”.

Bullrich remarcó: No todo es un estado feudal: hay empresas, hay competitividad. Pero para crear empleo hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público, hay que acotarlo, hay que tener seguridad jurídica, hay que generar el fin de los estados feudales donde todo está controlado por señores feudales, con gente presa de esos estados. Queremos empleo privado para la libertad de los argentinos”.

Patricia Bullrich: “El Estado no tiene que dar trabajo, tienen que dar trabajo los privados”

Y agregó: “Acá se ha construido el estado a favor de la lógica de la política y se destruyó la capacidad de los argentinos. Venimos a cambiar un paradigma. ¿Cuántos años gobernaron los señores que ahora hablan? Hoy, de cada dos empleos que se contratan, uno es informal. Este sistema fracasó… Durante años millones de argentinos estuvieron totalmente encadenados a esos sistemas, y hoy están perdiendo el miedo. Los trabajadores sin opciones son un país sin futuro. Fracasó ese modelo. ¡Háganse cargo!”.

La senadora aseguró: “Hoy estamos encaminando la Argentina a salir de ese fracaso y generar una Argentina que no viva en medio de la extorsión, un país en el que pocos pueden acceder a un trabajo formal, por eso, queremos decirlo con total y absoluta claridad: no queremos a la Argentina donde el trabajo es rehén de un sistema de corrupción y de privilegios, queremos que el trabajo sea la libre elección de cada argentino y no la imposición de estados que le pone la pata encima a cada uno que quiere generar un trabajo”.

Luego volvió a chicanear al peronismo: “¿Quién da trabajo? A ver, los defensores del trabajo, ¿quién da trabajo? Claro, da trabajo el Estado. Cuando el único que da trabajo es el Estado tenemos la situación en la que vivimos. El Estado no tiene que dar trabajo, tienen que dar trabajo los privados… por eso queremos salir del sistema armado para vivir en el conflicto laboral permanente”.

Bullrich afirmó: “Estamos bajando impuestos para que la Argentina pueda competir en el mundo entero. La Argentina se está integrando… Esta ley genera la posibilidad de tener equilibrio, para que no se destruyan empresas, para que las que arrancan no tengan que cerrar al año, para que se eliminen las sanciones desproporcionados por juicios inventados, personas que pasan por la puerta y dicen que trabajaron en esa empresa y hacen hundir empresas sin importarle nada. Por eso, esta ley no viene a solucionar el problema del empleo, pero viene a romper ese círculo vicioso. Viene a generar que el empleo genuino, que las relaciones laborales estén basadas en la buena fe y no en el litigio armado”.

Finalmente, la legisladora habló de la indemnización, los convenios colectivos y el sistema de blanqueo de empleados: “Dejamos la indemnización. Un salario por mes. No le pusimos tope. ¿Saben lo que hicimos? Sacarle la crema para terminar en juicios impagables y hundir esas empresas… Vamos hoy a un régimen distinto: cada empresa, cada territorio va a poder hacer su convenio colectivo de trabajo, va a ser horizontal, va a haber mucha más libertad. Eso es absolutamente fundamental porque la personería la tiene un gremio de por vida. ¿Saben por qué? Porque no compiten con nadie… Además, estamos generando un sistema de blanqueo para que los trabajadores que hoy están fuera del sistema se puedan blanquear. Hay empleo en negro, pero no queremos que estén más en negro”.

00:30 – Llegó el Poder Ejecutivo al Senado: el recibimiento de Villarruel a Karina Milei, Adorni y Santilli

23:55 – José Mayans cruzó a Bullrich, denunció que el oficialismo quiere volver al siglo XIX y lanzó una advertencia al oficialismo

El jefe del peronismo en el Senado criticó el tratamiento del proyecto. “Por parte del ‘grupo de los 44’ hubo un avasallamiento y violación al reglamento del cuerpo y, por lo tanto, a la Constitución, porque esta es la Casa de las Leyes. Si aquí hay vicio, estamos complicados. Acá tiene que cumplirse la ley. Vinieron con un proyecto en el que vislumbraban un problema, todo empieza con que nos roban dos senadores por comisión. Algunos no firmaron y tuvieron igual despacho por habernos robado a nosotros dos lugares”, repudió.

El formoseño dijo que el Gobierno busca una “victoria política”, por lo que busca un “tratamiento exprés”, y comparó la ideología del Gobierno con la frase cruel de “el trabajo es libertad”, presente en numerosos campos de exterminio nazis. Entonces fue interrumpido por la senadora Patricia Bullrich, pero no le dio la palabra y lanzó: “Acá no está la Policía”. Más tarde, ironizó sobre la jefa del oficialismo y la intención de votar tantos títulos en un solo día, por lo que dijo: “Es un atropello, pero ella es muy fuerte, maneja la policía, la prefectura, trae 200 acá, reprime, mete gas, es impresionante”, bromeó.

Mayans dijo que “los tres representantes de la CGT estuvieron impecables” y criticó que el proyecto que se discute “es regresivo y viola el principio protectorio de la Constitución, que está establecido en el artículo 14, esto lo dijo claramente la CGT. Después hablaron otros representantes, como los Autónomos, que dijeron que de México para acá, Argentina tiene el poder adquisitivo más bajo de Latinoamérica”.

José Mayans denunció una política de “entrega del país” y “endeudamiento”

El senador peronista denunció que Javier Milei quiere “desaparecer el artículo 14 de la Constitución y quiere volver al 1800”, antes de múltiples guerras y revoluciones que dejaron más de 100 millones de muertos, “donde se discutía justamente esto: la explotación del hombre por el hombre, o del hombre por el Estado y la concepción del Estado en materia de defensa, proceso que termina con el holocausto nuclear y el nacimiento de las Naciones Unidas y por eso los derechos humanos y, entre ellos, los de los trabajadores. Ustedes no pueden avasallar esto por decir que tienen 44, les va a durar muy poco”, advirtió al oficialismo.

Mayans afirmó que este proyecto toca 41 leyes y dijo que la reforma impositiva ni siquiera puede comenzar por el Senado, sino que corresponde que entre por Diputados. Además, al enumerar la cantidad de leyes que se intentan modificar, dijo que “no se puede en un día” y que “es una falta de respeto al pueblo argentino”, “una irresponsabilidad” y “una humillación”. “Y después, haciéndole más de 50 cambios, para ver si pueden conseguir el quorum”, “¿me quieren hacer creer que esto es idea de ustedes?”, lanzó. “Esto es idea de Sturzenegger, porque ni Milei entiende mucho este tema”, aseguró.

El senador denunció una política de “entrega del país” y “endeudamiento” que ya se ensayó en las dictaduras, con De La Rúa y Macri. “Viene con un juego de distracción al que ustedes se prestan, que es poner el tratamiento del sistema laboral argentino y los recursos de las provincias en una ley de 24 horas, poniendo consideración un sistema que va a tener alta litigiosidad porque es abiertamente anticonstitucional”. “¿Quién va a pagar esto? La casta: que es el jubilado, el pensionado, las universidades, el sistema de salud, los científicos”.

Además, el legislador denunció que el Ejecutivo busca tapar escándalos de corrupción y dijo que con la estafa $Libra “Milei se hizo rico: hizo 100 millones de dólares en un día”. También mencionó el caso Andis, el caso del fentanilo contaminado, el Garrahan, a Demian Reidel y a José Luis Espert. Luego denunció que desde el Gobierno “primero desprestigian y luego destrozan las instituciones” y dijo que Milei es “una factoría de Donald Trump”.

Respecto a la reforma laboral, señaló que el oficialismo dice que generará trabajo y que la ley actual es “obsoleta”. “¿Qué es obsoleto? ¿Trabajar ocho horas?, ¿tener vacaciones?, ¿las indemnizaciones?”, cuestionó. Entonces denunció que hay discursos de “enunciados y cáscaras vacías” y que por ello se niegan a discutir artículo por artículo. Mayans propuso que se actualice la legislación en base al avance tecnológico y señaló que “cuando se fue Cristina el desempleo era de 5 puntos y había el nivel salario más alto de Latinoamérica”. “El peor gobierno, según ustedes, que fue Alberto, tuvo 5,7 puntos de desempleo”.

“Este modelo no funciona: no le echen la culpa a los trabajadores, a los sindicalistas, a las provincias a 2.700 municipios”. “Como dijo el senador Zamora, se perdieron la oportunidad de trabajar un tema que es absolutamente serio. No vamos a acompañar esto porque es inconstitucional, viola tratados internacionales, no va a generar empleo ni inversión. Además no tuvo consenso y fue muy mal trabajado”, concluyó Mayans.

23:35 – Eduardo Vischi lamentó que la oposición sólo discuta contra el oficialismo y no proponga temas

El senador de la UCR cuestionó la falta de propuestas de la oposición: “Parece que necesitamos que nos active de afuera el Ejecutivo para ponernos a discutir”, dijo. En ese sentido, le exigió un “mea culpa” al peronismo por “la situación que tiene el país”, a la vez que remarcó que esa fuerza no tiene “el monopolio de la defensa de los derechos del trabajador”.

23:15 – Fernando Salino denunció cambios “desprolijos” en el dictamen

El senador de Convicción Federal por San Luis denunció una “desprolijidad” y que las negociaciones en el dictamen no “están claras”, por lo que “no se sabe qué se está debatiendo”. “No se puede traer al recinto el dictamen que a uno se le ocurre, al referendum de que en algún momento se lo van a aprobar”. “Se usan expresiones como primer dictamen, segundo dictamen, dictamen definitivo. ¡Solo hay un dictamen, que es el que votaron en diciembre!”, explicó.

“Hay senadores del oficialismo que están declarando en los medios que no tienen demasiada noción de lo que vamos a aprobar en particular. Además tenemos que escuchar que hacemos ‘terrorismo parlamentario’. Deberíamos refrescar que las sesiones son públicas y, nosotros, para participar de un debate, no podemos recibir a las 7.25 de la mañana la información de la Secretaría Parlamentaria sobre lo que vamos a tratar a las 11. No corresponde: después se dice que no aportamos, que no hacemos estudios”, despotricó.

“Recién a las 7:25, después de reclararlo reiteradamente, nos enteramos qué ibamos a tratar acá, bajo siete llaves. Porque no se sabe, hay que esperar un momento sagrado donde nos empiecen a contar lo que van a hacer hasta que se abran las siete llaves del misterio. Si las siete llaves no son terrorismo parlamentario, no sé de qué estamos hablando”.