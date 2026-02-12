“La ley ya está, es esta”: Bullrich quiere un tratamiento exprés y sin cambios en Diputados

Sin cambios y rápido. Así quiere el Gobierno que sea el paso de la reforma laboral por Diputados tras la media sanción lograda durante la madrugada en el Senado. La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, lo confirmó y ratificó que el objetivo del oficialismo es “llegar al 1° de mayo con esta ley votada”.

“Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es esta”, sentenció Bullrich en declaraciones radiales tras celebrar la aprobación de la norma que recorta los derechos de los trabajadores y fue votada tras una violenta represión en los alrededores del Congreso.

La propia “Oficina del Presidente”, al celebrar la media sanción en un comunicado, envió un mensaje a los diputados: “El Gobierno Nacional confía en que la Cámara de Diputados comprenda también el mandato popular y realice un tratamiento rápido de esta medida“.

La intención de la Casa Rosada es que la semana que viene se firme el dictamen de la ley y también se convoque a sesionar.

La votación en el Senado

La reforma laboral recibió en el Senado 42 votos a favor y 30 en contra en la votación en general, luego de que la Casa Rosada cambiara algunos artículos a pedido de los gobernadores.

Bullrich celebró esos números y destacó: “Tuvimos cuarenta y dos votos en prácticamente todos los artículos,lo que significa estar bastante por arriba de lo que uno necesita”.

También defendió los cambios introducidos para lograr la aprobación al asegurar que “el corazón de la ley está intacto” y confirmó las concesiones a la CGT: “A la CGT no le sacamos un punto de obras sociales, la salud en la Argentina ya está bastante golpeada”, explicó.

Apuro en Diputados

“Pensamos que ahora va a Diputados y esperemos que le hagan el tratamiento lo más rápido posible”, dijo la senadora y exministra de Seguridad, para luego reiterar que la intención del Gobierno es que no haya cambios en el texto.

“En el Senado tenemos la última palabra. Si Diputados cambia un montón de cosas, nosotros no vamos a cambiar la ley”, insistió.

“Una ley muy buena”

“Es una ley muy importante, muy buena, que genera un equilibrio que hasta el día de hoy no lo teníamos” entre las empresas y los trabajadores, consideró Bullrich, que festejó la aprobación en sus redes socialescon un curioso video musicalizado.

Según Bullrich, la reforma laboral “le da previsibilidad a los que trabajan y a las empresas, y genera instituciones nuevas como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que permite que las empresas puedan tener dinero para los pasivos laborales”.

“Dejamos bien en claro lo que es una indemnización, una por año, y eso es muy importante porque es una tradición en la Argentina, aunque hay países que no tienen indemnización”, añadió la exministra de Trabajo de De la Rúa y de Seguridad de Macri y de Milei.

Además, recalcó que con el texto aprobado:”Generamos institutos nuevos, como el Banco de Horas, incorporamos el salario dinámico, modernizamos, adaptamos y generamos la posibilidad de una negociación colectiva en la que el ámbito menor prevalece sobre el mayor”.

En la práctica, todas esas virtudes que destaca Bullrich representan un retroceso en los derechos de los trabajadores y les facilita a las empresas la posibilidad de despedirlos.

En el articulado también se incluyó durante la sesión una cuestión inesperada: el cambio en las licencias por enfermedad o lesión. Establece que si un trabajador se lesiona o se enferma fuera de su empleo en una “actividad voluntaria” -como la realización de algún deporte- solo recibirá el 50% de su sueldo y, en el caso de que fuera involuntaria, un 75%.