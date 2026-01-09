Real Madrid le ganó el derby al Atlético de Julián Álvarez y se clasificó a la final de la Supercopa

El “Merengue” ganó 2-1 al conjunto “colchonero” y se enfrentará al Barça el domingo. Valverde y Rodrygo convirtieron los goles del conjunto blanco, mientras que para el Atleti descontó Sorloth. Thiago Almada, Nahuel Molina y Franco Mastantuono ingresaron en el final.

Real Madrid derrotó 2-1 al Atlético de Madrid y clasificó a la final de la Supercopa de España. En la definición por el título habrá clásico: el “merengue” enfrentará a Barcelona, que este martes goleó a Athletic Club de Bilbao.

Federico Valverde madrugó al conjunto “Colchonero” con un golazo de tiro libre al comienzo del juego. Luego, a los 55″, Rodrygo amplió el marcador para los dirigidos por Xabi Alonso.

El Atleti, por su parte, intentó convertir en varias oportunidades generando chances claras, pero el descuento llegó a los 58″ tras una asistencia de Giuliano Simeone para que Alexander Sorloth convierta de cabeza.

Con el gol ante Atlético de Madrid, el uruguayo alcanzó su primer tanto en la temporada 2025/26 con Real Madrid. No marcaba desde el 26 de junio de 2025, cuando le convirtió a Salzburgo por el Mundial de Clubes. Entre ambos goles pasaron más de seis meses. Valverde rompió su sequía en un momento clave, con un tiro libre impecable al ángulo en el inicio del clásico.

El encuentro también tuvo un fuerte cruce entre Simeone y Vinícius Júnior, con intercambio de palabras durante el primer tiempo y una nueva tensión al momento del cambio del brasileño, que terminó con amarilla para ambos. Fue un clásico con clima de final, jugado al límite desde lo físico y lo emocional.

Con esta victoria, Real Madrid enfrentará a Barcelona el próximo domingo, en una nueva edición del clásico por un título. Será una final de alto voltaje, con los dos gigantes de España frente a frente en Arabia Saudita.