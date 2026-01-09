Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

La coincidencia entre la pastelera y la conductora de SQP en el reality desató un momento de frases cortantes. Cómo fue la devolución de la chef.

La cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a demostrar que, además de platos y devoluciones técnicas, también es terreno fértil para reavivar viejas historias. En la noche de beneficios del último jueves, el reality fue escenario de un cruce tan esperado como tenso: el reencuentro entre Yanina Latorre y Maru Botana, enemistadas desde hace más desde que eran compañeras de facultad. El ida y vuelta fue breve, filoso y cargado de pasado, con Wanda Nara como testigo privilegiada y el estudio atento a cada gesto.

El contexto ya prometía incomodidad. La conductora de SQP (América TV) se sumó al certamen de manera temporal para reemplazar a Maxi López, quien viajó a Suiza por el nacimiento de su hijo, Lando, a fines del año anterior. La pastelera, en tanto, ocupó el lugar de Damián Betular en el jurado. Es decir: una como participante, la otra como evaluadora, aunque ambas como reemplazo. Con ese tablero, cualquier comentario podía leerse en clave personal.

El momento clave llegó al inicio del programa, cuando la conductora, percibiendo el clima tenso entre ambas, lanzó una pregunta al aire: si les daba más miedo cocinar con Maru en lugar de Betular. Yanina no dudó y respondió con ironía: “Con el dulce da miedo… con Maru sí”. La frase recorrió el estudio como una chispa. Sin levantar la voz, Latorre redobló: “Espero que seas objetiva”. La respuesta de la pastelera fue inmediata y seca: “Obvio, siempre”. Bastó ese intercambio para que la tensión se hiciera palpable.

Wanda intentó descomprimir recordando que el jurado de MasterChef se caracteriza por su objetividad. “Nuestro jurado es muy objetivo, ¿o no, Turco?”, le consultó a Husaín, quien le dio la razón. Sin embargo, el cruce ya había quedado marcado y los participantes siguieron el intercambio con sonrisas incómodas y miradas cómplices. Como si el guion pidiera un alivio, un blooper ayudó a distender: la conductora se confundió y volvió a saludar al Chino Leunis, a quien ya había saludado al comienzo de la grabación. Las risas generales, tanto de los tres integrantes del jurado, como del resto de los participantes, cerraron el bloque, pero el tema entre Yanina y Maru ya estaba instalado.

El cara a cara no fue solo verbal. Minutos después, una vez finalizado el desafío del día, Maru evaluó el plato de Yanina. El mismo consistió en una bondiola envuelta en panceta con acompañamientos ahumados. Sin embargo, el intercambio volvió a tensarse, aunque sin escalar. Antes de la devolución, Yanina confesó sentirse pequeña frente al jurado. Maru fue técnica y medida: destacó el ahumado y sugirió cambios de guarnición, que la conductora de SQP desestimó, ya que antes también había cocinado puré. Hubo una chicana por la panceta, en alusión a un comentario previo del Turco Husaín, que Yanina negó de plano. El cierre, breve y contundente, fue un “Muy bien” que selló la evaluación de la chef.

El conflicto entre Maru Botana y Yanina Latorre tiene más de tres décadas y un origen que Yanina contó en reiteradas oportunidades: fueron compañeras de universidad y, según el testimonio de la “exangelita”, sufrió situaciones de hostigamiento que la marcaron profundamente. La chef, por su parte, siempre negó esa versión y llegó a calificarla públicamente como una mentira. Desde entonces, el vínculo quedó quebrado y, cada tanto, el pasado reaparece cuando se cruzan en pantalla. Esta vez, la cocina funcionó como escenario neutral, pero la carga simbólica fue inevitable.

El reality, así, volvió a confirmar su doble condición: competencia culinaria y usina de momentos televisivos. El cruce no derivó en escándalo ni conflicto, pero sí en frases que resonaron por su historia compartida. Para el público, fue una escena breve y efectiva; para ellas, un reencuentro que expuso viejas heridas con la contención del formato. En MasterChef Celebrity, a veces alcanza una pregunta, una ironía y una respuesta seca para que el pasado vuelva a hervir.