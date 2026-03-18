Presentación del Plan de Capacitación y Entrenamiento para Empresas 2026

Se llevó a cabo la presentación del Programa de Capacitación y

Entrenamiento Empresarial 2026, una iniciativa por parte del Gobierno de

la provincia en conjunto con la Subsecretaria de Desarrollo Económico y la

Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), orientada a fortalecer las

capacidades de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.

El programa contempla una amplia agenda de actividades formativas que

abordan ejes estratégicos como Tecnología y Transformación Digital,

Gestión y Estrategia Empresarial y Sustentabilidad los cuales están

conformados por capacitación en: Inteligencia Artificial aplicada a Pymes,

Comercio Electrónico y Omnicanalidad, Marketing Digital, Ciberseguridad

y Protección de Datos, Gestión Financiera Pyme, Empresas de Familia:

mitos, verdades y soluciones, Administración Gastronómica, Manipulación

Segura de Alimentos, Registro de Marcas y Patentes, entre otras, se busca

brindar herramientas concretas para mejorar la competitividad y fomentar

el desarrollo productivo local.

Participaron el subsecretario de Desarrollo Empresarial, Horacio Cosenza,

el presidente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Jorge Antueno; el

gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Guillermo Arévalo; el

secretario de la Federación Económica, Ernesto Saporitti; la subsecretaria

de Empleo, María de los Ángeles Vicentin, el Director de Parques

Industriales, Guillermo Escobar y representantes de cámaras empresarias.

Durante la presentación, el gerente de la ADE, contador Guillermo

Arévalo: “destacó la importancia de acompañar a las empresas en un

contexto dinámico y desafiante, promoviendo la profesionalización, la

incorporación de nuevas tecnologías y la generación de valor agregado en

los distintos sectores económicos”.

Asimismo, “remarcó que las capacitaciones estarán a cargo de especialistas

y referentes en cada temática, garantizando contenidos actualizados y de

calidad, adaptados a las necesidades reales del entramado empresarial”.

“El Programa de Capacitación y Entrenamiento Empresarial se

desarrollará a lo largo de todo el año, con propuestas abiertas y accesibles

para quienes deseen potenciar sus proyectos y fortalecer sus

organizaciones”, afirmó Arévalo.

Para más información sobre el cronograma de actividades e inscripciones,

los interesados pueden acercarse a la Agencia de Desarrollo Empresarial o

consultar a través de sus redes sociales o comunicarse vía WhatsApp al

3704329154 mediante mensaje de texto.