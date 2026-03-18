Presentación del Plan de Capacitación y Entrenamiento para Empresas 2026

Se llevó a cabo la presentación del Programa de Capacitación y
Entrenamiento Empresarial 2026, una iniciativa por parte del Gobierno de
la provincia en conjunto con la Subsecretaria de Desarrollo Económico y la
Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), orientada a fortalecer las
capacidades de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.
El programa contempla una amplia agenda de actividades formativas que
abordan ejes estratégicos como Tecnología y Transformación Digital,
Gestión y Estrategia Empresarial y Sustentabilidad los cuales están
conformados por capacitación en: Inteligencia Artificial aplicada a Pymes,
Comercio Electrónico y Omnicanalidad, Marketing Digital, Ciberseguridad
y Protección de Datos, Gestión Financiera Pyme, Empresas de Familia:
mitos, verdades y soluciones, Administración Gastronómica, Manipulación
Segura de Alimentos, Registro de Marcas y Patentes, entre otras, se busca
brindar herramientas concretas para mejorar la competitividad y fomentar
el desarrollo productivo local.
Participaron el subsecretario de Desarrollo Empresarial, Horacio Cosenza,
el presidente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Jorge Antueno; el
gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Guillermo Arévalo; el
secretario de la Federación Económica, Ernesto Saporitti; la subsecretaria
de Empleo, María de los Ángeles Vicentin, el Director de Parques
Industriales, Guillermo Escobar y representantes de cámaras empresarias.
Durante la presentación, el gerente de la ADE, contador Guillermo
Arévalo: “destacó la importancia de acompañar a las empresas en un
contexto dinámico y desafiante, promoviendo la profesionalización, la
incorporación de nuevas tecnologías y la generación de valor agregado en
los distintos sectores económicos”.
Asimismo, “remarcó que las capacitaciones estarán a cargo de especialistas
y referentes en cada temática, garantizando contenidos actualizados y de
calidad, adaptados a las necesidades reales del entramado empresarial”.
“El Programa de Capacitación y Entrenamiento Empresarial se
desarrollará a lo largo de todo el año, con propuestas abiertas y accesibles
para quienes deseen potenciar sus proyectos y fortalecer sus
organizaciones”, afirmó Arévalo.
Para más información sobre el cronograma de actividades e inscripciones,
los interesados pueden acercarse a la Agencia de Desarrollo Empresarial o
consultar a través de sus redes sociales o comunicarse vía WhatsApp al
3704329154 mediante mensaje de texto.