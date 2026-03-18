Por Semana Santa habrá comercialización de chivitos del oeste y productos a precios accesibles

Se recibirán unas 100 reses que serán distribuidas a los centros fijos de

SAF para ofrecer a los consumidores. Además, habrá otros productos

tradicionales con precios promocionales como harina de maíz, maples de

huevos, yerba mate, entre otros.

Ivonne Arce, del área de Comercialización del Programa Provincial

Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF), anticipó que “se está preparando

todo para la llegada del chivito paippero formoseño” de cara a la

celebración de la Semana Santa, que este año será del domingo 29 de

marzo al domingo 5 de abril.

“Todavía no tenemos definido el precio”, indicó en declaraciones

recabadas por AGENFOR, señalando que en los próximos días “vamos a

estar publicando a través de la plataforma web y las redes sociales el

anuncio de la fecha y en qué centros fijos vamos a estar comercializando”.

Dijo que “vamos a estar recibiendo aproximadamente 100 reses para

comercializar”, en el marco de un trabajo mancomunado que “lo venimos

haciendo desde hace varios años con el Instituto PAIPPA”.

Además, agregó que “sumado a esto, vamos a tener propuestas de precios

diferenciados en algunos productos típicos de nuestra identidad

formoseña”, como, por ejemplo, la harina de maíz para la elaboración de la

sopa paraguaya. “La vamos a tener a $800 el kilo, como también un

descuento en los maples de huevos, que los vamos a vender a $4800”,

detalló, mencionando, asimismo, que se dispondrán otros productos como

yerba mate “a precios promocionales”.

A ello se sumará “el 20% de reintegro de la aplicación ‘Onda’ del Banco

Formosa a través del medio de pago QR, que va a estar vigente durante

todo el mes de marzo, sobre los productos de las pymes adheridas,

incluyendo la garrafa de gas y los productos de Nutrifor”.

Del mismo modo, confirmó que “entre otras novedades por Semana Santa,

vamos a estar realizando un sorteo a través de las redes sociales y para los

clientes que son frecuentes en cada uno de los centros fijos”, cerró.