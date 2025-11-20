Netflix: la película de drama y suspenso protagonizada por Nicolas Cage

Hay una película que está generando un verdadero revuelo entre los usuarios gracias a su propuesta cruda, directa y cargada de tensión. Protagonizada por Nicolas Cage, esta historia se posiciona como una joya del drama policial moderno y, a pesar de no ser una novedad absoluta, volvió a colocarse entre las más vistas por su intensidad y su atmósfera asfixiante.

Se trata de una producción estadounidense del 2019 que mezcla crimen, mafia, narcotráfico y un submundo lleno de secretos, traiciones y decisiones que cambian destinos. La película se sostiene en un relato fuerte, con una estética sombría y una interpretación sólida por parte de su elenco.

Con una duración de 1 hora y 40 minutos, esta propuesta impactó cuando se sumó al catálogo y rápidamente volvió a captar la atención de miles de usuarios que buscan historias donde el drama y el suspenso se combinan a la perfección. Además, la crítica destacó especialmente la actuación de Nicolas Cage, quien entrega un papel tan contenido como poderoso.

De qué trata “Running with the Devil”

La trama sigue a un traficante de drogas meticuloso y experimentado, encargado de supervisar el funcionamiento de una compleja red criminal. Sin embargo, algo empieza a fallar en la cadena de suministro y su jefe le ordena descubrir qué sucede antes de que la situación se descontrole.

Mientras intenta mantener su perfil bajo para evitar la atención de los agentes federales, se ve forzado a internarse aún más en los rincones oscuros del negocio, encontrándose con criminales impredecibles, traiciones inesperadas y decisiones que pueden costarle la vida.

El resultado es un thriller dramático que mantiene el suspenso de principio a fin.

Reparto de “Running with the Devil”

Nicolas Cage – El Cocinero

Laurence Fishburne – El Hombre

Leslie Bibb – Agente a cargo

Barry Pepper – El Jefe

Adam Goldberg – El Soplon

Clifton Collins Jr. – El Granjero

Cole Hauser – El Verdugo