El fuerte mensaje de Fede Bal a Marcelo Tinelli tras dejarlo sin trabajo

Tras varios días de especulaciones que aseguraban que Marcelo Tinelli no volvería a Estamos de paso, el programa que conducía en Carnaval Stream, finalmente el empresario lo confirmó este martes a través de sus Instagram Stories. Y Fede Bal no tuvo inconveniente alguno en expresar su punto de vista sobre el complejo momento que atraviesa el popular conductor.

Entrevistado por Los Profesionales de siempre (El Nueve), el hijo de Carmen Barbieri y el recordado Santiago Bal habló sin filtro sobre el abrupto final del ciclo de Marcelo Tinelli del que formaba parte del staff.

“Estuvimos cubriéndolo unas dos semanas y reemplazándolo, si se quiere, pero el programa es de Marcelo”, confió de movida ante la consulta de la notera sobre su opinión ante el revuelo por todo lo sucedido.

Al tiempo que señaló: “Nosotros solamente éramos un equipo que fuimos contratados para trabajar con él y con su gente y está bien. Creo que se decidió esto y me parece que es lo mejor”, deslizó el actor en medio de una cataratas de críticas al histórico conductor de VideoMatch.

Asimismo, sobre el final del ciclo que en principio estaba pautado para el 15 de diciembre, Bal fue tajante: “Además faltaba un mes más, tampoco faltaba mucho más. El año ya termina y si vuelve será el año que viene con mucha más fuerza”.

En tanto, sobre si quienes conformaban el programa se enteraron del levantamiento por las redes o si ya sabían, Fede Bal fue sincero. “No, desde el principio. Él estaba más o menos viendo su ánimo y el solucionar sus cosas, temas más personales y privados”, admitió.

Fue allí que se animó a dar su más sincera opinión sobre el complejo momento que atraviesa Marcelo luego del escandaloso posteo de su hija Juana que desató una verdadera crisis familiar y profesional para Tinelli. “Seguramente no estaba para sentarse a un programa y hablar de todo y me parece que fue una buena decisión”, sentenció.

Por otro lado, al ser consultado sobre la predisposición de José María Listorti para continuar cubriendo a Tinelli y la decisión de la producción, Federico Bal fue claro. “En la charla interna yo no estoy, estábamos simplemente para hacer programas divertidos, yo de ese tema no hablo, no me interesa”, deslizó sin entrar en mayores detalles.

“Ayer se habló y se suspendió el mismo día, veníamos ya viendo un poco y preguntándonos cómo se iba a resolver esto, pero me parece que es lo mejor para él y para sacar una presión más, que ya tiene bastantes”, concluyó directo.

Cuál fue el inesperado anuncio de Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli, en medio del escándalo familiar

En medio del clima cargado que atraviesa el clan Tinelli, Francisco Tinelli optó por abrir una ventana propia y alejada del ruido mediático. Mientras distintos episodios internos continúan alimentando los titulares —entre ellos el llamado intimidante que recibió Juana Tinelli y las tensiones familiares que volvieron a instalarse en la conversación pública—, el hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles eligió correrse del escándalo y enfocarse en una novedad que lo llena de impulso personal y profesional. Fiel a su estilo bajo perfil, lo comunicó sin entrevistas ni exposición extra, simplemente desde sus redes sociales, donde presentó un proyecto que representa un paso concreto dentro de su carrera.

Durante los últimos días, Francisco se mantuvo completamente fuera de las discusiones públicas relacionadas con el conflicto familiar. Esa postura reservada, que lo distingue dentro de los Tinelli, volvió a hacerse visible. Sin embargo, fue justamente en medio de este escenario cuando decidió sorprender a sus seguidores con un anuncio que muestra un camino distinto, conectado con sus inquietudes creativas y el trabajo que viene desarrollando desde hace años, sin tanta exposición mediática.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el joven comunicó su entusiasmo por el inicio de un nuevo ciclo de música electrónica en el que participa como DJ. Allí expresó la felicidad que le genera este paso con un mensaje directo y lleno de expectativa: “Tanta emoción para este nuevo espacio que llega”, una frase que demuestra que este lanzamiento no es una idea improvisada, sino un proyecto pensado, trabajado y gestado con dedicación.

En ese mismo posteo presentó oficialmente Lup, el ciclo musical que describe como una propuesta que “viene a romper lo cíclico, barrer tendencias y respirar lo esencial”. Además, acompañó la novedad con una invitación a quienes quieran sumarse a esta experiencia sonora: “Hágase de Lup su casa”. Ese mensaje resume el espíritu con el que llega esta nueva etapa: técnica, búsqueda estética e identidad propia.

Más allá del apellido que lo rodea y del constante impacto mediático del entorno familiar, Francisco ha sabido construir un perfil discreto y profesional. Además de su rol como DJ, trabaja como productor y director creativo, y cuenta con formación en cine y música, áreas que viene desarrollando con constancia y paso firme.

Aunque su vínculo con la música electrónica nació en su infancia, fue recién en 2024 cuando dio un salto profesional con Corante, un proyecto conjunto con Mica Tinelli y su marca de indumentaria. Ese impulso tomó aún más fuerza meses después, cuando sorprendió en BAFWEEK mostrando su faceta musical y colaborando creativamente en la colección masculina de Ginebra. Con Lup, profundiza una ruta que mezcla identidad, sonido y una proyección que se sigue expandiendo.