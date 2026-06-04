“Momentos únicos en Formosa”: Difunden la variada agenda turística de junio

El nuevo mes “llega con propuestas para celebrar nuestra identidad,

redescubrir nuestros paisajes y compartir experiencias en toda la

provincia”, se subrayó.

El Ministerio de Turismo publicó la agenda turística de junio para que

formoseños y visitantes puedan disfrutar “actividades, cultura y momentos

únicos en Formosa”.

Por ejemplo, el próximo jueves 4, a las 20.30 horas, en el Cine Teatro

Italia, se llevará a cabo, con entrada libre y gratuita, el estreno del

documental “Vía Crucis Formoseño”, mientras que el viernes 5 se evocará

el Día Mundial del Medio Ambiente en la reserva de biosfera Laguna Oca,

la cual alberga un espacio natural único en la región y se encuentra ubicado

a muy pocos kilómetros del centro de la ciudad de Formosa.

Para ese mismo día se conmemorará el aniversario del Centro Comunitario

del barrio La Nueva Formosa con diversas actividades recreativas y stands

institucionales. Será en la intersección de Avenida Los Pumas y la calle 11

de esa barriada capitalina.

Asimismo, el sábado 13 y el viernes 14, en Loma Monte Lindo se realizará

la Fiesta del Moncholo, que será de costa con devolución. Y en Laguna

Naineck tendrá lugar, el sábado 20, el Festival Regional del Mbejú. Desde

las 19 horas, en la EPES N° 19 “Vuelta de Obligado”, además de la

competencia de preparado de este tradicional plato de la gastronomía

paraguaya, habrá feria de artesanos y emprendedores.

En cuanto a aniversarios fundacionales, la localidad de Villa General

Güemes festejará el miércoles 17 sus 93 años, mientras que General

Manuel Belgrano habrá lo propio el sábado 20 para celebrar sus 64 años. A

su vez, ese mismo día Laguna Blanca hará una maratón aniversario, con

miras a la conmemoración de su 112° aniversario el día 22.

Respecto a lo productivo, en este mes están programadas varias ferias

ganaderas paipperas. La primera será el miércoles 3 en El Chorro, situado

en el Departamento Ramón Lista, en el oeste provincial.

La segunda se fijó para el miércoles 10, desde las 11.30 horas, en el predio de la asociación “6 de Enero” del paraje La Diosa, culminando en Ingeniero Juárez el miércoles 24, donde estará acompañando la Federación de Asociaciones de Productores del Extremo Oeste Formoseño (FAPEO).