“Momentos únicos en Formosa”: Difunden la variada agenda turística de junio

El nuevo mes “llega con propuestas para celebrar nuestra identidad,
redescubrir nuestros paisajes y compartir experiencias en toda la
provincia”, se subrayó.
El Ministerio de Turismo publicó la agenda turística de junio para que
formoseños y visitantes puedan disfrutar “actividades, cultura y momentos
únicos en Formosa”.
Por ejemplo, el próximo jueves 4, a las 20.30 horas, en el Cine Teatro
Italia, se llevará a cabo, con entrada libre y gratuita, el estreno del
documental “Vía Crucis Formoseño”, mientras que el viernes 5 se evocará
el Día Mundial del Medio Ambiente en la reserva de biosfera Laguna Oca,
la cual alberga un espacio natural único en la región y se encuentra ubicado
a muy pocos kilómetros del centro de la ciudad de Formosa.
Para ese mismo día se conmemorará el aniversario del Centro Comunitario
del barrio La Nueva Formosa con diversas actividades recreativas y stands
institucionales. Será en la intersección de Avenida Los Pumas y la calle 11
de esa barriada capitalina.
Asimismo, el sábado 13 y el viernes 14, en Loma Monte Lindo se realizará
la Fiesta del Moncholo, que será de costa con devolución. Y en Laguna
Naineck tendrá lugar, el sábado 20, el Festival Regional del Mbejú. Desde
las 19 horas, en la EPES N° 19 “Vuelta de Obligado”, además de la
competencia de preparado de este tradicional plato de la gastronomía
paraguaya, habrá feria de artesanos y emprendedores.
En cuanto a aniversarios fundacionales, la localidad de Villa General
Güemes festejará el miércoles 17 sus 93 años, mientras que General
Manuel Belgrano habrá lo propio el sábado 20 para celebrar sus 64 años. A
su vez, ese mismo día Laguna Blanca hará una maratón aniversario, con
miras a la conmemoración de su 112° aniversario el día 22.
Respecto a lo productivo, en este mes están programadas varias ferias
ganaderas paipperas. La primera será el miércoles 3 en El Chorro, situado
en el Departamento Ramón Lista, en el oeste provincial.
La segunda se fijó para el miércoles 10, desde las 11.30 horas, en el predio de la asociación “6 de Enero” del paraje La Diosa, culminando en Ingeniero Juárez el miércoles 24, donde estará acompañando la Federación de Asociaciones de Productores del Extremo Oeste Formoseño (FAPEO).