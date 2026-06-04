Avanzan los preparativos para la 12° Feria Ganadera Paippera en La Diosa

Será en el predio de la Asociación “6 de Enero”. Allí, distintos organismos

del Estado se encuentran trabajando para poner todo en condiciones.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, conversó con

la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) acerca de 12° Feria

Ganadera Paippera que se llevará cabo el próximo miércoles 10 de junio en

el paraje La Diosa, una comunidad rural ubicada en el centro oeste

provincial, a unos 53 kilómetros al noroeste de Las Lomitas.

“Ya llegó el equipamiento de la Dirección de Vialidad Provincia (DPV)

para realizar el trabajo de limpieza y acondicionamiento del sector de

estacionamiento para el ingreso de los camiones”, comentó Casco.

También, indicó que tanto el PAIPPA como el Ministerio de Producción y

Ambiente trabajan de manera coordinada en la carga de los paneles y el

traslado de los corrales móviles. “Estamos en pleno movimiento para poder

vivir una nueva fiesta del Modelo Formoseño”, subrayó.

En ese sentido, destacó que en este remate participarán productores de

diferentes localidades vecinas como Posta Cambio Zalazar, Fortín

Lugones, San Martín Dos, entre otras. También una asociación civil con

jóvenes ganaderos de la comunidad Pilagá y de Campo del Cielo, que

llevarán terneros y novillitos.

“Será un verdadero remate regional”, acentuó y remarcó que en estos

espacios de comercialización promovidos por el Gobierno provincial no

hay intermediarios, lo que permite que los productores puedan vender a

precios mucho más económicos que en otros remates.

“El Gobierno planifica y ejecuta estas ferias ganaderas” en todo el territorio

provincial, hizo notar al concluir.