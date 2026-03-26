Misión Laishí celebró sus 125 años con presencia del vicegobernador Eber Solís

El Vicegobernador ratificó la paz social de la provincia y la unidad frente

al ajuste nacional.

Este miércoles 25, la localidad de Misión Laishí festejó su 125° aniversario

de fundación con un acto oficial que contó con la presencia del

vicegobernador Eber Solís.

La ceremonia se realizó en la plaza “25 de Marzo” ubicada en la

intersección de las calles Iturralde y San Martín, donde también celebraron

el 56° aniversario de la Escuela Agrotécnica Nº 2 “Fray Buenaventura

Giuliani”.

El vicegobernador Solís destacó el hecho de “poder compartir con todo el

pueblo, la comunidad originaria y las colonias”, marcando que “en otros

lugares del país no se ve esta posibilidad de que representantes y pueblo

compartan unidos”.

Y expresó que “esto nos llena de orgullo y nos da mucha responsabilidad;

pero fundamentalmente, como nos dice el gobernador Gildo Insfrán, el

pueblo formoseño es sabio y esclarecido; por eso la paz social aquí sigue

reinando”.

En este sentido, aseguró que “todas esas cosas que inventan de Formosa,

desde otros lugares y con el acompañamiento de un sector que no les

interesa la provincia, no hace mella”.

Asimismo, Solís resaltó que “los intendentes están también preocupados

porque la situación nacional nos golpea absolutamente a todos”; sin

embargo, aseveró que “la provincia de Formosa, con sus políticas públicas

de hace muchos años, puede resistir de la mejor manera posible, porque

todas las políticas llevadas adelante por el Gobernador son dirigidas y

puestas en servicio de la gente”.

Por su parte, el intendente José Lezcano, agradeció “la presencia del

Vicegobernador, autoridades provinciales y a todos los intendentes que

pudieron y enviaron sus salutaciones”.

Subrayó que “el pueblo festejó de manera unida”, porque, añadió que

“como pregona nuestro Gobernador: la palabra salvadora y más ahora en

estas situaciones difíciles que estamos viviendo a nivel nacional, es la

unidad”.

Además, comentó que hubo un festival aniversario, el fin de semana

próximo se realizará un rally y anticipó que “se realizará el primer remate

ganadero en la primera quincena de abril, gracias a la decisión del

Gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente,

algo que va beneficiar a los productores ganaderos y también a toda la

familia rural”.

Lezcano repasó también “las obras de infraestructura que quedaron

inconclusas financiadas con fondos nacionales, como el caso del gasoducto,

también de 60 viviendas, con fondos provinciales entregaron 20 veinte y

quedan todavía 40 por continuar”.

Nombré a su vez “el programa PROMEBA (mejoramiento de barrios), que

contemplaba asfalto y cloacas para la localidad, que cuando asumió este

Gobierno nacional, se nos paralizó toda la obra pública”.

Frente a esto, puso de relieve que “muchas otras obras continúan con

financiamiento provincial como el caso del ripio hacia Colonia Yatay, el

pavimento de la calle Juan Domingo Perón y otras, como la del agua

potable, estabilizado granular en la en la comunidad de Irigoyen y más”.

Asimismo, se refirió a la reciente inauguración de módulos habitacionales,

una sala velatoria y el avance en la construcción de la terminal de ómnibus,

todas gestiones realizadas con recursos municipales y del Concejo

Deliberante, siguiendo el criterio de “administración responsable”,

recordando que “también adherimos al incremento salarial del 14%

anunciado, en su momento, por Insfrán”.