Misión Laishí celebró sus 125 años con presencia del vicegobernador Eber Solís

El Vicegobernador ratificó la paz social de la provincia y la unidad frente
al ajuste nacional.
Este miércoles 25, la localidad de Misión Laishí festejó su 125° aniversario
de fundación con un acto oficial que contó con la presencia del
vicegobernador Eber Solís.
La ceremonia se realizó en la plaza “25 de Marzo” ubicada en la
intersección de las calles Iturralde y San Martín, donde también celebraron
el 56° aniversario de la Escuela Agrotécnica Nº 2 “Fray Buenaventura
Giuliani”.
El vicegobernador Solís destacó el hecho de “poder compartir con todo el
pueblo, la comunidad originaria y las colonias”, marcando que “en otros
lugares del país no se ve esta posibilidad de que representantes y pueblo
compartan unidos”.
Y expresó que “esto nos llena de orgullo y nos da mucha responsabilidad;
pero fundamentalmente, como nos dice el gobernador Gildo Insfrán, el
pueblo formoseño es sabio y esclarecido; por eso la paz social aquí sigue
reinando”.
En este sentido, aseguró que “todas esas cosas que inventan de Formosa,
desde otros lugares y con el acompañamiento de un sector que no les
interesa la provincia, no hace mella”.
Asimismo, Solís resaltó que “los intendentes están también preocupados
porque la situación nacional nos golpea absolutamente a todos”; sin
embargo, aseveró que “la provincia de Formosa, con sus políticas públicas
de hace muchos años, puede resistir de la mejor manera posible, porque
todas las políticas llevadas adelante por el Gobernador son dirigidas y
puestas en servicio de la gente”.
Por su parte, el intendente José Lezcano, agradeció “la presencia del
Vicegobernador, autoridades provinciales y a todos los intendentes que
pudieron y enviaron sus salutaciones”.
Subrayó que “el pueblo festejó de manera unida”, porque, añadió que
“como pregona nuestro Gobernador: la palabra salvadora y más ahora en
estas situaciones difíciles que estamos viviendo a nivel nacional, es la
unidad”.
Además, comentó que hubo un festival aniversario, el fin de semana
próximo se realizará un rally y anticipó que “se realizará el primer remate
ganadero en la primera quincena de abril, gracias a la decisión del
Gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente,
algo que va beneficiar a los productores ganaderos y también a toda la
familia rural”.
Lezcano repasó también “las obras de infraestructura que quedaron
inconclusas financiadas con fondos nacionales, como el caso del gasoducto,
también de 60 viviendas, con fondos provinciales entregaron 20 veinte y
quedan todavía 40 por continuar”.
Nombré a su vez “el programa PROMEBA (mejoramiento de barrios), que
contemplaba asfalto y cloacas para la localidad, que cuando asumió este
Gobierno nacional, se nos paralizó toda la obra pública”.
Frente a esto, puso de relieve que “muchas otras obras continúan con
financiamiento provincial como el caso del ripio hacia Colonia Yatay, el
pavimento de la calle Juan Domingo Perón y otras, como la del agua
potable, estabilizado granular en la en la comunidad de Irigoyen y más”.
Asimismo, se refirió a la reciente inauguración de módulos habitacionales,
una sala velatoria y el avance en la construcción de la terminal de ómnibus,
todas gestiones realizadas con recursos municipales y del Concejo
Deliberante, siguiendo el criterio de “administración responsable”,
recordando que “también adherimos al incremento salarial del 14%
anunciado, en su momento, por Insfrán”.