Adorni dijo que no tiene “nada que esconder” y que construyó su patrimonio antes de llegar al Gobierno

Así lo expresó el jefe de Gabinete en conferencia de prensa, tras el escándalo por los viajes al exterior y la casa en el country.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que no tiene nada que esconder y aseguró que se puso a disposición de la Justicia. Así lo expresó en conferencia de prensa en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”, dijo Adorni. __IP

En la misma línea, sostuvo que “no son lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe” y aseguró que no va a permitir que le den “clases de ética” aquellos que “viven del Estado desde que nacieron” o “los que se robaron un PBI”.

“Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas”, concluyó.

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