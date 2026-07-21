Mbappé volvió a quedarse con la Bota de Oro y le ganó la carrera a Messi en el Mundial 2026

El delantero francés marcó 10 goles y repitió el logro conseguido en Qatar 2022. Lionel Messi terminó con ocho tantos y volvió a quedar segundo en la pelea por ser el máximo goleador.

Kylian Mbappé volvió a quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026. El delantero francés terminó como máximo goleador del certamen con 10 tantos y, al igual que en Qatar 2022, superó en la carrera a Lionel Messi, quien cerró su participación con ocho goles.

El capitán de la Selección Argentina tenía la posibilidad de alcanzar al francés en la final ante España, pero no pudo convertir en el partido decisivo. De esta manera, Mbappé aprovechó su última oportunidad para quedarse con el premio: marcó dos goles en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra y alcanzó la cifra de 10 tantos.

Más atrás terminó Jude Bellingham, quien cerró su participación en el Mundial con siete goles, luego de marcar ante Francia. El inglés igualó en la tabla con Erling Haaland, que había quedado fuera de la pelea tras la eliminación de su selección en los cuartos de final.

La definición por la Bota de Oro volvió a recordar lo ocurrido en Qatar 2022. En aquella Copa del Mundo, Argentina se consagró campeona y Messi fue elegido como el mejor jugador del torneo, pero el premio al máximo goleador quedó nuevamente en manos de Mbappé, quien terminó con un gol más que el capitán argentino.