España se consagró campeón y así quedó el ranking histórico de títulos en los Mundiales

La Roja derrotó 1-0 a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 y sumó la segunda estrella de su historia.

Finalmente no pudo ser para la Selección Argentina. España se impuso 1-0 en la gran final del Mundial 2026 y se consagró campeón del mundo por segunda vez en su historia. La Furia Roja dominó gran parte del partido, tuvo las mejores oportunidades y encontró el gol del título en el alargue, a través de Ferrán Torres.

Con esta consagración, el seleccionado español escaló en el ranking histórico de campeones del mundo y se ubicó junto a Francia y Uruguay, todos con dos títulos. La primera estrella española había llegado en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos en la final con un gol de Andrés Iniesta en el tiempo suplementario.

Brasil continúa siendo el máximo ganador de la historia de los Mundiales, con cinco títulos. La Verdeamarela fue campeona en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, y mantiene su liderazgo por encima de Alemania e Italia, que cuentan con cuatro consagraciones cada una.

La Selección Argentina, que buscaba defender el título conseguido en Qatar 2022, se mantiene en el cuarto lugar del ranking con tres Copas del Mundo. La Albiceleste fue campeona en 1978, 1986 y 2022, mientras que quedó a un paso de sumar la cuarta estrella tras perder la final de 2026 ante España.

Así quedó el ranking de máximos campeones del mundo

Brasil: 5 Mundiales.

Alemania: 4 Mundiales.

Italia: 4 Mundiales.

Argentina: 3 Mundiales.

España: 2 Mundiales.

Francia: 2 Mundiales.

Uruguay: 2 Mundiales.

Inglaterra: 1 Mundial.