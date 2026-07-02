Mauro Icardi y la China Suárez, ¿en crisis por supuesta infidelidad?

La actriz dejó “la casa de los sueños” y se estableció en San Jorge.

Buenos Aires, 2 julio (NA) — El mediático Mauro Icardi y la actriz Eugenia “La China” Suárez estarían atravesando una leve crisis en su pareja, producto del acercamiento que el futbolista tuvo con Ekaterina Ojeda, una joven modelo que frecuentó el mismo boliche que la pareja.

Según una fuerte versión que tomó fuerza en las últimas horas, la China habría abandonado “la casa de los sueños” que ambos comparten en Nordelta, para establecerse junto a sus hijos en la mansión que compró el año pasado en el country San Jorge.

Los rumores de un distanciamiento en la pareja comenzaron cuando medios captaron a Icardi paseando solo con sus hijas —producto de su relación con Wanda Nara— por las calles de Nordelta, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, la comunicadora Yanina Latorre mostró en sus redes sociales el “me gusta” que Mauro Icardi le dejó a Ekaterina Ojeda en su última publicación. Curiosamente, se trató de una colaboración con la marca de maquillajes de Wanda Nara.

La conductora contó en Sálvese quien pueda que el detonante de la pelea entre la China y Mauro habría sido Ekaterina y que la actriz habría abandonado la mansión tras encontrar mensajes comprometedores del futbolista pidiendo conectar con la joven.

Ekaterina dialogó con Latorre en Sálvese quien pueda y confesó que el futbolista intentó comunicarse con ella: “Me escribió Mauro. Me puso: ‘Hola, Eka, ¿te puedo llamar?'”.

Sin embargo, negó haber entablado una conversación: “No le contesté. Que se esfuerce”.

La versión del entorno de la China Suárez

El periodista Gustavo Méndez, quien suele tener contacto directo con la China Suárez, negó que la pareja “esté separada”, pero sí confirmó la existencia de una pelea.

“María Eugenia Chinas Suárez Ribeiro no está en la casa de los sueños, está en su casa de San Jorge porque tenía que hacer unas cosas en la casa”, señaló.

“No están separados, sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación”, confirmó.

Agencia NA