Los usuarios de YouTube Music ahora podrán usar IA para generar listas de reproducción

YouTube Music dio un paso significativo en la personalización musical al habilitar una nueva función que permite a los usuarios Premium crear listas de reproducción generadas por inteligencia artificial.

Esta innovación, disponible en dispositivos iOS y Android, utiliza la tecnología de IA Gemini de Google para transformar simples indicaciones de texto o voz en selecciones musicales personalizadas, adaptadas a los gustos y estados de ánimo de cada oyente.

Cómo usar esta nueva herramienta

La función de listas de reproducción por IA se encuentra en el apartado “Biblioteca” de la aplicación. Los usuarios solo deben tocar el botón “Nuevo”, seleccionar “Lista de reproducción IA” y, a continuación, ingresar una descripción mediante texto o voz.

Los ejemplos pueden ir desde géneros y estilos (“indie pop”, “raging death metal”, “90s classic hits”) hasta situaciones específicas (“progressive house mix para una fiesta relajada” o “sad post rock”).

La función permite crear listas según géneros, estados de ánimo, actividades o artistas específicos. (Google)

La herramienta no impone límites estrictos a los prompts, permitiendo así experimentar tanto con descripciones generales como con peticiones que incluyan artistas específicos. En segundos, la IA genera una lista de reproducción que responde a las preferencias expresadas, facilitando la exploración de nuevos artistas, géneros y canciones.

Competencia en el mercado del streaming

La llegada de las playlists generadas por IA a YouTube Music refleja la competencia creciente entre los principales servicios de streaming. Spotify, Amazon Music y Deezer ya han implementado funciones similares, donde los usuarios pueden crear listas personalizadas a partir de indicaciones escritas.

La apuesta de YouTube Music busca diferenciarse integrando la tecnología Gemini, que Google ha incorporado progresivamente en muchos de sus servicios desde 2023.

Con estas herramientas, las plataformas buscan mejorar la experiencia de descubrimiento musical y aumentar el valor de suscripciones pagas. La personalización y la rapidez en la creación de playlists se convierten en factores clave en un mercado donde la variedad y la inmediatez son altamente valoradas por los usuarios.

YouTube Music implementa esta innovación en respuesta a la competencia de servicios como Spotify, Amazon Music y Deezer. (Europa Press)

Una función exclusiva para usuarios Premium

Por el momento, la función de listas de reproducción generadas por IA está disponible exclusivamente para suscriptores de YouTube Music Premium en iOS y Android. No se ha anunciado si llegará a la versión web de la plataforma. El despliegue de esta herramienta forma parte de una estrategia para hacer más atractiva la suscripción paga y diferenciarla de la versión gratuita.

Recientemente, YouTube Music también implementó restricciones para los usuarios gratuitos, limitando el acceso a las letras de canciones en la aplicación móvil como parte de un experimento. Estas acciones buscan incentivar la migración hacia el modelo Premium, en un contexto donde Google reporta un crecimiento sostenido de usuarios que pagan por servicios como Google One y YouTube Premium, alcanzando los 325 millones de suscriptores globales.

El futuro de la experiencia musical personalizada

La introducción de IA en la generación de listas de reproducción representa un avance hacia una experiencia musical cada vez más personalizada y dinámica. Ahora, los usuarios pueden descubrir música según sus propios términos, sin depender exclusivamente de algoritmos preestablecidos o listas curadas por terceros.

La posibilidad de crear playlists adaptadas a estados de ánimo, actividades o géneros específicos facilita la exploración y el acceso a nuevos contenidos.

La integración de IA en YouTube Music busca mejorar la experiencia de suscripción y diferenciar la oferta Premium de la versión gratuita. (YouTube)

La integración de inteligencia artificial en YouTube Music marca una tendencia que probablemente se consolidará en el sector, ofreciendo a los usuarios herramientas para moldear su experiencia musical de manera única y creativa.

La función ya está disponible en Colombia y otros mercados para los suscriptores Premium, consolidando la apuesta de YouTube por la innovación y la personalización en el consumo de música digital.