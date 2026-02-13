Daniela Celis rompió el silencio sobre los rumores de romance con Grego Rossello:

En medio de las versiones que la vinculaban con Grego Rossello, Daniela Celis decidió aclarar la situación y fue contundente. La ex Gran Hermano enfrentó los rumores y dejó en claro cuál es el verdadero vínculo que la une al influencer.

“Grego es un compañero de trabajo, hacemos juntos el stream de Telefe”, explicó este jueves en Puro Show (eltrece) para remarcar que la relación entre ambos es estrictamente profesional.

Leé también: Nico Occhiato mostró por error cuánto gana en YouTube y generó un debate en las redes

Además Daniela dio el motivo por el que no podría tener un vínculo sentimental con él y fue tajante: “Yo tengo una filosofía de vida: donde como no cag… Cuido mucho mi trabajo y a mis compañeros”.

Daniela Celis negó tener otro tipo de vínculo con su compañero. (Foto: Instagram/danielacelis01 – gregorossello)

Daniela Celis negó tener otro tipo de vínculo con su compañero. (Foto: Instagram/danielacelis01 – gregorossello)

En el programa le recordaron que a Thiago Medina lo conoció en un contexto de trabajo. Por eso, Celis no esquivó la comparación y respondió entre risas: “Ahora soy otra, mi vida cambió, ya tengo 30 años”.

Qué dijo Daniela Celis sobre su acuerdo con Thiago Medina

En la misma nota, habló sobre su actual vínculo con Thiago Medina y sorprendió al revelar el acuerdo que mantienen para poder conocer e intimar con otras personas. La ex Gran Hermano fue contundente al explicar cómo es la convivencia y qué lugar ocupa hoy cada uno en la vida del otro.

“Con Thiago somos papás, vivimos bajo el mismo techo, estamos separados y solteros los dos”, aclaró de entrada para explicar que aunque comparten la casa por el bienestar de sus gemelas, la relación sentimental quedó atrás.

Daniela Celis y Thiago Medina tienen dos hijas en común. (Foto: Instagram/thi4ago_km)

Daniela Celis y Thiago Medina tienen dos hijas en común. (Foto: Instagram/thi4ago_km)

Cuando en el piso del estudio le dijeron que no se la imaginaban “asexuada”, Daniela respondió sin filtros: “Obviamente hay alegrías, hay que vivir la vida. Más con todos estos problemas que tengo, sino estaría toda brotada de pies a cabeza, no podría ni vivir”.

Por eso le preguntaron si esas “alegrías” eran con Thiago o con otros hombres. “Siempre quise decir esto: ‘No hablo de mi vida privada’”, reaccionó Celis entre risas y remarcó que no duerme en la misma cama con él sino que tienen cuartos separados.

Luego, aclaró: “Yo entiendo que si respondo esa pregunta perjudico a otra persona que no sé si quiere que lo cuente o no”. Y así explicó el acuerdo que tienen: “Él puede hacer lo que quiera con cualquier mujer. Supongo que yo podría hacer lo mismo con cualquier hombre”.