Las Universidades Nacionales fijaron la fecha de la cuarta marcha federal

Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, la comunidad
universitaria profundiza el plan de lucha y prosigue desarrollando medidas
de fuerza que afectarán el dictado de las clases en todo el país.
La comunidad universitaria definió la fecha para la cuarta marcha federal
en contra del Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei. Será el
próximo 12 de mayo e irán a la Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mientras que en el interior harán lo propio en todas las
plazas del país.
Así lo anunció la Federación Universitaria Argentina (FUA), en conjunto
con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial
Universitario, convocando a “la comunidad estudiantil, docente, no docente
y a la sociedad” a sumarse a la manifestación.
Además, en la semana del 27 al 2 de mayo habrá paros de los docentes de
las casas de estudios nacionales.
Estas medidas son en respuesta a la decisión de la gestión libertaria que, a
través de la Procuración del Tesoro de la Nación, de presentar un recurso
extraordinario federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de
los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Al respecto, Milcíades Olmedo, secretario general de la Asociación de
Trabajadores de la UNaF (ATUNF), explicó que “esto es porque no hay
respuesta por parte del Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de
Financiamiento Universitario, que ya fue aprobada en dos oportunidades.
Hacen oídos sordos”, fustigó.
“Lo que sí hacen es imponernos ciertos aumentos que van por debajo del
índice de la inflación”, reprobó de manera contundente.
Es así que “el plan de lucha continúa en defensa de la Universidad
pública”, enfatizó, advirtiendo que las instituciones de educación superior
se encuentran en una grave crisis debido al desfinanciamiento concretado
por la gestión libertaria, lo cual derivó en el desplome de los salarios
docentes y no docentes, becas congeladas y gastos de funcionamiento en
mínimos históricos. “Están llegando a un pico donde muchas ya no quieren
abrir las Facultades porque el presupuesto no se actualiza”, denunció
Olmedo.
Asimismo, consultado por la Universidad Nacional de Formosa, aseveró
que “el Rectorado se ha identificado con la política del Gobierno nacional
que perjudica a la gran mayoría del pueblo argentino, y en particular,
castiga a la Universidad pública”.
En ese sentido, se hizo eco de la conflictiva situación que atraviesa la
UNaF, con peleas internas por el manejo del comedor: “Hubo
manifestaciones estudiantiles últimamente relacionadas con el Rectorado y
funcionarios, lo que agrava mucho la situación”, recordando que “años
anteriores, hicieron una inauguración con bombos y platillos” para
inaugurar ese espacio, “pero nunca funcionó como tal”.
“Lo lamentable es que por las redes se ve que es una pelea de poderes entre
un Decanato y el Rectorado, y eso puede traer consecuencias nefastas para
la UNaF en el sentido judicial, donde el perjudicado es el estudiantado”,
concluyó.