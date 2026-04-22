El ISPAF cumplió 39 años de una trayectoria con permanente renovación de sus ofertas académicas

Durante el acto institucional se destacó la importancia de esta institución
formadora de comunicadores, profesores y artistas de danzas.
El Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) cumplió
39 años de aniversario, por ese motivo, se desarrolló el acto
conmemorativo en la tarde noche del lunes 20, en la sede del Centro
Polivalente de Arte (CPA), ubicada en la calle Antártida Argentina 350 de
la ciudad de Formosa.
Allí funciona esta institución, en el turno noche, desde las 19 hasta las
23.50 horas, en donde fue la ceremonia de la que participaron sus
autoridades, plantel docente y estudiantes, acompañándolos autoridades
provinciales y de otras instituciones con asiento en la provincia, así como
también se invitó a directivos de otros Institutos Superiores.
En ese contexto, el director Ernesto Martínez señaló a la Agencia de
Noticias Formosa (AGENFOR) que “son 39 años que el ISPAF está
inserto en la comunidad formoseña”, posibilitando “los estudios superiores
en arte y comunicación en la provincia”.
Manifestó también que el acto conmemorativo tuvo como fin recordar los
inicios de la institución, allá por el año 1987. Luego, en 1993, se da su
crecimiento con las carreras de formación técnica a partir del convenio con
el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, destacó, ya que “permitió
habilitar las carreras de Locutor, Productor y Director de Radio y
Televisión y la de Operador de Estudios de Radio y Televisión”.
Asimismo, con la formación técnica y los trayectos técnicos profesionales
en funcionamiento, como por ejemplo, el de streaming, con una duración
de un año.
Así fue evolucionando “este Instituto formador de comunicadores,
profesores y de artistas de danzas”, acentuó, al mismo tiempo, enfatizó en
que “constantemente se está renovando la oferta académica”, y que la
enseñanza es “totalmente gratuita gracias al apoyo del Gobierno de
Formosa”.
Por otro lado, AGENFOR recogió el testimonio de los profesores, entre
ellos, Luis Ricardo Domínguez, quien lleva trabajando la misma cantidad
de años que cumplió la institución. Además, fue de los primeros egresados
de Profesor Nacional de Danzas Nativas y Folklore.
Por todo ello, marcó que sentía “un gran orgullo”, para luego señalar que
“hoy en día las nuevas generaciones tienen otra óptica, son diferentes a las
de hace 39 años”, y también reconoció la incidencia que tiene lo digital en
la actual formación y enseñanza.
En ese mismo sentido opinó su colega Lilian Encina, quien como locutora
nacional lleva también muchos años enseñando y coincidió en que, “ante
ese proceso de cambios y transformaciones tecnológicas, hay que
adecuarse”.
Para, por último, agregar que a partir de ahora ya se palpita lo que serán los
40 años de aniversario.