El ISPAF cumplió 39 años de una trayectoria con permanente renovación de sus ofertas académicas

Durante el acto institucional se destacó la importancia de esta institución

formadora de comunicadores, profesores y artistas de danzas.

El Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) cumplió

39 años de aniversario, por ese motivo, se desarrolló el acto

conmemorativo en la tarde noche del lunes 20, en la sede del Centro

Polivalente de Arte (CPA), ubicada en la calle Antártida Argentina 350 de

la ciudad de Formosa.

Allí funciona esta institución, en el turno noche, desde las 19 hasta las

23.50 horas, en donde fue la ceremonia de la que participaron sus

autoridades, plantel docente y estudiantes, acompañándolos autoridades

provinciales y de otras instituciones con asiento en la provincia, así como

también se invitó a directivos de otros Institutos Superiores.

En ese contexto, el director Ernesto Martínez señaló a la Agencia de

Noticias Formosa (AGENFOR) que “son 39 años que el ISPAF está

inserto en la comunidad formoseña”, posibilitando “los estudios superiores

en arte y comunicación en la provincia”.

Manifestó también que el acto conmemorativo tuvo como fin recordar los

inicios de la institución, allá por el año 1987. Luego, en 1993, se da su

crecimiento con las carreras de formación técnica a partir del convenio con

el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, destacó, ya que “permitió

habilitar las carreras de Locutor, Productor y Director de Radio y

Televisión y la de Operador de Estudios de Radio y Televisión”.

Asimismo, con la formación técnica y los trayectos técnicos profesionales

en funcionamiento, como por ejemplo, el de streaming, con una duración

de un año.

Así fue evolucionando “este Instituto formador de comunicadores,

profesores y de artistas de danzas”, acentuó, al mismo tiempo, enfatizó en

que “constantemente se está renovando la oferta académica”, y que la

enseñanza es “totalmente gratuita gracias al apoyo del Gobierno de

Formosa”.

Por otro lado, AGENFOR recogió el testimonio de los profesores, entre

ellos, Luis Ricardo Domínguez, quien lleva trabajando la misma cantidad

de años que cumplió la institución. Además, fue de los primeros egresados

de Profesor Nacional de Danzas Nativas y Folklore.

Por todo ello, marcó que sentía “un gran orgullo”, para luego señalar que

“hoy en día las nuevas generaciones tienen otra óptica, son diferentes a las

de hace 39 años”, y también reconoció la incidencia que tiene lo digital en

la actual formación y enseñanza.

En ese mismo sentido opinó su colega Lilian Encina, quien como locutora

nacional lleva también muchos años enseñando y coincidió en que, “ante

ese proceso de cambios y transformaciones tecnológicas, hay que

adecuarse”.

Para, por último, agregar que a partir de ahora ya se palpita lo que serán los

40 años de aniversario.