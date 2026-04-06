Las impresionantes imágenes de la Tierra tomadas por la misión Artemis II

Tras el exitoso lanzamiento de Artemis II, la nave se encuentra saliendo de la órbita terrestre, según informó la NASA, mientras los astronautas prosiguen con el plan de observación de la Luna, tal y como se estableció la misión.

Desde Houston, el equipo científico lunar trabaja en el plan que determinará qué podrá observar y fotografiar la tripulación durante el sobrevuelo, para la cual la cápsula Orion lleva 31 cámaras diseñadas para tomar fotografías de la Luna desde todos sus ángulos.

la alucinante foto de la tierra que saco el artemis ii desde casi 70 mil kilometros

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La alucinante foto de la Tierra que sacó el Artemis II desde casi 70 mil kilómetros

De acuerdo a la información suministrada por la agencia espacial de los Estados Unidos, con cámaras externas montadas en los paneles solares hasta vistas internas de la cabina que documentan la vida de la tripulación, se registran los momentos clave de la misión.

Simulación de la trayectoria prevista para la misión Artemis II.

Una cámara de navegación óptica dedicada fotografía la Tierra y la Luna para ayudar a Orion a determinar su posición en el espacio profundo, mientras que las cámaras portátiles Nikon Z9 permiten a la tripulación capturar imágenes de alta resolución a través de las ventanas.

Las imágenes de la Tierra difundidas por la NASA

En efecto, por estas horas la NASA difundió algunas imágenes tomadas a la Tierra, que resultan espectaculares y novedosas al mismo tiempo.

En la siguiente imagen tomada por la tripulación de Artemis II se pueden ver las luces eléctricas de la actividad humana; en la parte inferior derecha, la luz del Sol ilumina el borde del planeta.

Estas dos imágenes fueron tomadas por el astronauta Reid Wiseman con solo minutos de distancia entre sí. La marcada diferencia se debe a la configuración de la cámara: en la primera, una velocidad de obturación más lenta permitió la entrada de mucha más luz de la Tierra, mientras que la velocidad de obturación más rápida en la segunda resalta el brillo nocturno de nuestro planeta.

En esta imagen, también tomada desde la cápsula Orión, se aprecia la línea divisoria entre el día y la noche, conocida como el terminador, que atraviesa la Tierra. “Ya sea despiertos o soñando, todos estamos juntos en este planeta”, indicó la NASA con relación a la fotografía.