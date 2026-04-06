Barby Franco reveló qué pasó con su hija de 3 años tras el choque múltiple

La tranquilidad de un viaje familiar se transformó en una escena de terror para Barby Franco el pasado viernes 3 de abril. La modelo y panelista rompió el silencio tras protagonizar un grave incidente vial en la Ruta 3, un episodio que, por la imprudencia de un tercero, estuvo al borde de convertirse en una tragedia irreparable para ella, su hija Sarah Burlando y sus acompañantes.

El hecho ocurrió mientras Franco conducía su vehículo Tesla en compañía de la pequeña Sarah, de apenas 3 años, la niñera y su mascota. La secuencia, digna de una película de suspenso, se desencadenó cuando una camioneta apareció circulando a contramano de forma repentina. Ante la inminencia de un impacto frontal, la influencer debió ejecutar una maniobra de emergencia que evitó el choque directo, pero provocó un siniestro en cadena con los vehículos que circulaban por detrás.

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Qué pasó con el conductor de 85 años que provocó el accidente de Barby Franco en Cañuelas

Un día después del siniestro, Barby utilizó sus plataformas digitales para llevar tranquilidad a sus seguidores y descargar la tensión acumulada. Con una mezcla de alivio y evidente indignación, la pareja de Fernando Burlando describió la fortuna de haber salido ilesos: “Por suerte no nos hizo nada y por suerte no lo choqué ni toqué al pelotudo este que venía en contramano. Y por suerte tampoco toqué al camión, que también podía haber sido tremendo”.

Sin embargo, lo que más conmovió de su relato fue la forma en que la pequeña Sarah transitó el caos. Según Franco, la niña no logró dimensionar el peligro real que corrieron sus vidas, algo que la modelo agradeció profundamente. “Por suerte Sarah no se enteró de la dimensión de lo que fue. Ella se bajó al toque, se hizo amiga de una nena que estaba en la tranquera”, reveló Barby, destacando la asombrosa capacidad de la menor para abstraerse del drama y ponerse a jugar a la vera de la ruta mientras se resolvían los peritajes.

En medio del descargo, Franco aprovechó para responder a las críticas que suele recibir por el uso de su vehículo de alta gama. Lejos de ser un lujo superficial, la tecnología del auto resultó fundamental para la causa judicial que se inicia tras el choque. “Mucha gente me bardea el Tesla, pero gracias a eso se pudo grabar toda la secuencia y se pudo identificar a este hijo de puta que se mandó en contramano”, sentenció la modelo.

Barby subrayó que el registro fílmico permitió individualizar al conductor irresponsable, quien, según sus palabras, circulaba en un estado dudoso y carecía de la documentación reglamentaria del vehículo. La capacidad del automóvil para registrar imágenes en 360 grados se convirtió así en la prueba principal para demostrar la culpabilidad de quien originó el triple choque.

A pesar del fuerte impacto emocional que significó el viernes para todo su entorno, la modelo cerró sus mensajes con una nota de optimismo, confirmando que tanto ella como “Saritha, Miriam, mi perrita y yo” se encuentran en perfectas condiciones de salud. “Por suerte estamos muy bien físicamente y emocionalmente”, concluyó, agradeciendo la oleada de mensajes de apoyo recibidos tras hacerse pública la noticia del accidente.