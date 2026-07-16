La reacción de Liam Gallagher al triunfo de Argentina sobre Inglaterra

El cantante de Oasis felicitó a Argentina por su triunfo y compartió su análisis futbolístico sobre la Selección de Inglaterra.

Buenos Aires, 16 de julio (NA) — Millones de fanáticos del fútbol reaccionaron al histórico triunfo de la Selección argentina de Lionel Scaloni frente a su par de Inglaterra por un lugar en la gran final del Mundial 2026. Entre las celebraciones, destacó la del cantante británico Liam Gallagher, quien no dudó en felicitar a Argentina tras el resultado de la semifinal.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el artista fue uno de los grandes personajes de la Copa del Mundo. Su canción “Wonderwall” fue adoptada por la hinchada inglesa para alentar a la Selección en todos los partidos y fue uno de los grandes analistas de fútbol en redes sociales.

A una hora de finalizar el partido entre Inglaterra y Argentina, el artista expresó sus respetos hacia el conjunto de Lionel Scaloni y felicitó a la Selección argentina por el logro. Además, pidió bajar la espuma ante la ola de críticas que recibió el seleccionado inglés.

“Respeto a los chicos; no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, hacia adelante y de lado LG x”, escribió el cantante, dejando en claro que Argentina ganó justamente.

Sin embargo, no dejó de compartir su análisis futbolístico sobre por qué su equipo no pudo superar en goles a los argentinos: “Inglaterra no ganará un Mundial hasta que nos volvamos callejeros y eso vale para los entrenadores. Todo se ha vuelto demasiado técnico”, aseguró.

Para él, la solución para que el fútbol inglés crezca es “dejar que los chicos corran libres”.

Durante el partido, Inglaterra se había puesto en ventaja en el inicio del segundo tiempo a través de Anthony Gordon, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta la historia gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La Selección argentina defenderá el título de campeón del mundo contra España el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Agencia NA