Netanyahu advirtió a los líderes iraníes que Israel responderá si es atacado: “No esperen que la situación se mantenga tranquila”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió a los líderes de Irán que Israel responderá con firmeza ante cualquier agresión. Durante una conferencia, el mandatario afirmó: “Les digo a los líderes iraníes: no esperen que la situación se mantenga tranquila si nos atacan”, subrayando que su gobierno no permanecerá pasivo ante posibles acciones hostiles.

También enfatizó: “Se acabaron los tiempos en que alguien nos atacaba y no respondíamos con un golpe decisivo”.

El pasado 8 de junio, Israel atacó instalaciones petroquímicas en el suroeste de Irán como represalia a los recientes misiles lanzados desde territorio iraní hacia Israel. Este hecho marcó una escalada en el conflicto entre ambos países.

Netanyahu reiteró su postura al declarar: “Se acabaron los tiempos en que se podía atacarnos impunemente”; al tiempo que añadió: “Lo demostramos al enfrentarnos al eje del mal de Irán, y seguiremos actuando con contundencia contra cualquiera que nos perjudique. Así hemos actuado y así seguiremos haciéndolo”.

Los dichos de Netanyahu se produjeron luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completara en la madrugada de este martes una tercera ola consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, después de que el mandatario advirtiera que el país sería golpeado “muy fuerte” y afirmara: “No hay nada que puedan hacer al respecto. No tienen nada”. Horas después, el mando militar estadounidense informó que la ofensiva tuvo como objetivo capacidades militares iraníes vinculadas al estrecho de Ormuz.