La línea 0800 de prevención del suicidio está nuevamente funcionando con normalidad

Se informó que ya fueron superados los inconvenientes técnicos, la línea gratuita ya se encuentra plenamente operativa para brindar atención, orientación y contención a personas que atraviesan situaciones de crisis o requieren un acompañamiento de salud mental.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se dio a conocer que la línea gratuita 0800-888-3364 para la prevención del suicidio ya se encuentra funcionando con total normalidad, luego de que fueran solucionados los problemas técnicos registrados días atrás en el servicio de telefonía.

De este modo, la comunidad vuelve a contar con esta prestación ofrecida de forma completamente gratuita por el Gobierno de Formosa y que tiene por finalidad dar atención, orientación, contención y acompañamiento en salud mental a quienes lo requieran.

La directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones, la licenciada Selena Copponi, destacó la importancia de la normalización del servicio y señaló que “la línea 0800 constituye una herramienta fundamental para garantizar el acceso oportuno a la atención en salud mental”.

Indicó que el restablecimiento de la misma permite continuar brindando acompañamiento inmediato a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento o de riesgo emocional como también a los familiares y/o acompañantes.

“Muchas veces quien llama no es la persona que está atravesando la crisis, sino un familiar o alguien cercano que necesita saber cómo acompañar y qué pasos seguir. En esos casos también brindamos asesoramiento y contención”, expresó la profesional.

Seguidamente, detalló que la línea telefónica 0800 está destinada a la atención de personas que transitan un evento de crisis emocional, ideas de suicidio, conductas autolesivas, cuadros de angustia intensa, ansiedad o desesperación “y a como venimos diciendo, también a familiares, amigos, docentes, referentes comunitarios o cualquier persona que necesite orientación para saber actuar de la mejor manera posible ante un episodio de este tipo”.

Asimismo, recordó que las llamadas son atendidas por un equipo interdisciplinario de profesionales capacitados para realizar una escucha activa, evaluar cada situación y definir la intervención más adecuada. “Cada consulta es abordada de manera confidencial, con respeto y responsabilidad, ofreciendo las sugerencias más acordes y, cuando la situación lo requiere, articulando con los servicios de salud para garantizar una atención oportuna”, indicó.

Copponi recordó que la prevención del suicidio requiere el compromiso de toda la comunidad y destacó la importancia de solicitar ayuda de manera temprana. “Pedir ayuda es un acto de valentía. Cuanto antes una persona pueda expresar lo que le está sucediendo y mayores son las posibilidades de brindar el acompañamiento adecuado y prevenir situaciones de mayor riesgo”, afirmó finalmente.