Especialistas del Vaticano diseñan en Buenos Aires el operativo para una eventual visita del papa León XIV

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, confirmó que una avanzada de especialistas del Vaticano llegó a la Argentina para evaluar los escenarios, la seguridad y los aspectos logísticos de una eventual visita al país del papa León XIV.

Según informó Colombo en declaraciones radiales, los expertos recorrieron distintos puntos de Buenos Aires para diseñar el operativo que requiere una visita papal.

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Llegó al país el nuevo Nuncio apostólico mientras se esperan novedades del papa León XIV

El despliegue de especialistas coincide con el arribo al país del nuevo Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, quien fue recibido por Colombo para agilizar los preparativos.

La Iglesia constituyó tres comisiones específicas destinadas a articular las actividades pastorales y los eventos religiosos previstos, en tanto que Colombo aclaró que las fechas definitivas continúan bajo análisis, ya que la agenda en Argentina debe ensamblarse de manera coordinada con las escalas de la misma gira en Perú y Uruguay.

Aunque circulan versiones periodísticas sobre fechas tentativas en noviembre, el arzobispo enfatizó que formalmente siguen siendo hipótesis de trabajo a la espera de la confirmación oficial del Vaticano.

Llegó al país el nuevo Nuncio apostólico mientras se espera la confirmación de una visita del papa León XIV

Ya está en Buenos Aires el arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, que fue designado en mayo de este año por el papa León XIV para asumir como Nuncio apostólico, o embajador del Vaticano en la Argentina. Banach, de 63 años, reemplazará al polaco Miroslaw Adamczyk, quien fue trasladado a Albania.

El arzobispo oriundo de Massachusetts llegó al país en días en que se espera un anuncio oficial por parte de la Santa Sede sobre la posible visita del papa León XIV a la Argentina y otros países de Sudamérica.

Apenas llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el religioso fue recibido por el Secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, y en los próximos días podría presentar sus cartas credenciales al presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

Los movimientos en la Santa Sede están bajo la lupa desde principios de año, cuando trascendió la posibilidad de que el papa León XIV visite Uruguay en noviembre de 2026 porque en el mismo viaje se incluirían paradas en Chile y la Argentina.

En el caso de la Argentina, la última visita papal fue en 1987, cuando Juan Pablo II visitó también Chile.

En 2026, la visita del papa León XIV duraría tres días en nuestro país e incluiría una misa pública y multitudinaria en Buenos Aires, además de paradas en el interior.

Aunque por el momento el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar definiciones concretas, sí dejó entrever que estaría “en agenda”.

En cambio el canciller Pablo Quirno fue más expresivo en X, donde escribió: “Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…! Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC”.

Hasta Milei, que suele mostrarse poco apegado al catolicismo, pronunció con efusividad su entusiasmo por una reunión de los “dos leones” en Buenos Aires.

Resta saber cómo será la relación entre el Vaticano y Casa Rosada, sobre todo teniendo en cuenta la encíclica del papa León XIV, contraria a la inteligencia artificial que tanto promueve el actual Gobierno argentino.