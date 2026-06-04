Juan Pablo Valdés recibió y firmó acuerdos con su par de la Provincia de Buenos Aires

El mandatario correntino rubricó convenios de cooperación con Axel Kicillof sobre áreas productivas, turísticas e industriales.

El gobernador Juan Pablo Valdés recibió ayer a su par de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una reunión institucional que tuvo como eje la firma de convenios de cooperación y el fortalecimiento de una agenda de trabajo común entre ambas jurisdicciones.

La visita del mandatario bonaerense, quien arribó a Corrientes para presentar su libro “De Smith a Keynes”, incluyó un encuentro en el que ambos gobiernos acordaron profundizar la articulación en áreas vinculadas a la producción, la industria, el turismo y el comercio.

Tras la reunión, Valdés destacó la importancia de construir vínculos entre provincias para atender problemáticas compartidas y generar nuevas oportunidades de desarrollo. En ese marco, confirmó la firma de acuerdos destinados a promover acciones conjuntas y potenciar sectores estratégicos de la economía correntina.

“Vamos a trabajar en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Firmamos convenios para abordar problemáticas muy similares”, señaló el mandatario correntino, quien consideró que la experiencia bonaerense puede contribuir al crecimiento de distintos sectores productivos locales.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el reconocimiento público que Valdés realizó al apoyo recibido por Corrientes durante la crisis de incendios rurales que afectó a la provincia en los últimos años. “Solicitamos ayuda al gobierno de Buenos Aires y la provincia estuvo a total predisposición; le agradecemos a todo el pueblo bonaerense”, expresó.

Por su parte, Kicillof detalló que ya se avanzó en la firma de un convenio marco y de acuerdos específicos relacionados con turismo, industria y producción arrocera. Además, indicó que se trabaja para ampliar la presencia de productos correntinos en los mercados bonaerenses y adelantó que existen otros proyectos vinculados a la genética ganadera y al desarrollo tecnológico aplicado al sector agropecuario.

Durante la conferencia de prensa también surgieron temas vinculados a la infraestructura y la competitividad regional. En ese sentido, Valdés reiteró su respaldo a una actualización de la Ley de Cabotaje, al considerar que permitirá reducir costos logísticos y simplificar trámites que hoy dificultan las exportaciones desde los puertos correntinos.

Kicillof, en tanto, sostuvo que “es un año para alcanzar diálogos y determinar acuerdos”, y remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las provincias para impulsar inversiones, mejorar la infraestructura y promover el desarrollo económico en un contexto nacional complejo.

(Norte Corrientes)