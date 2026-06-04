Caso Jonathan Lezcano: continúa el juicio y la madre de la víctima denunció actitudes burlonas de uno de los acusados

La audiencia se reanudó este jueves tras el cuarto intermedio dispuesto el martes. Susana Lezcano aseguró que uno de los imputados la miraba y se reía durante la jornada anterior y cuestionó la falta de arrepentimiento de los acusados.

La causa por el homicidio de Jonathan Lezcano continúa su curso en los Tribunales provinciales. Este jueves, desde las 8.30, se reanudaron las audiencias luego del cuarto intermedio dispuesto el pasado martes.

Radio Uno se acercó hasta el edificio judicial y habló con Susana Lezcano, madre de la víctima, quien brindó detalles sobre el desarrollo del debate oral y expresó el impacto emocional que le genera encontrarse frente a los acusados.

Según explicó, durante la audiencia los defensores solicitaron la nulidad de una prueba obtenida en un allanamiento, planteo que debía ser analizado por el tribunal. “Los defensores de los asesinos pidieron que se anule una prueba del allanamiento, entonces se tuvo que anular. Vamos a ver qué sigue”, manifestó.

En el banquillo de los acusados se encuentran Marcelo Javier Díaz, imputado por homicidio simple agravado por la participación de menores, y Marcelo Ezequiel Díaz junto a Abigail Ivonne Samaniego, quienes eran menores de edad al momento de los hechos y llegan al juicio acusados como coautores de homicidio simple.

Consultada sobre lo vivido durante la audiencia del martes, Susana Lezcano relató que uno de los imputados mantuvo una actitud que la afectó profundamente. “Me miraba y se reía, me hacía una sonrisa burlona y eso me molestó un montón”, afirmó.

La mujer sostuvo que debió contenerse ante la situación y aseguró que los acusados “no tienen arrepentimiento”. En ese sentido, recordó que algunos de ellos participaron de las marchas organizadas para buscar a su hijo cuando ya conocían cuál había sido su destino. “Estaban haciendo la marcha conmigo, pegando fotos de mi hijo. Me abrazaban y me decían que Jonathan iba a aparecer”, recordó.

Pese al desgaste físico y emocional que atraviesa, la madre de la víctima aseguró que continuará acompañando cada instancia del proceso judicial. “El lunes no dormí nada y el martes amanecí muy mareada, pero igual vine. Por mi hijo, aunque me arrastre, voy a venir”, expresó.