Javier Milei recibirá este miércoles a Nahuel Gallo en la Casa Rosada

El Presidente tiene programada una reunión con el gendarme argentino que permaneció 448 días privado de su libertad en Venezuela.

Buenos Aires, 8 abril (NA) – El presidente Javier Milei recibirá este miércoles en Casa Rosada al gendarme argentino Nahuel Gallo a poco más de un mes de su liberación, luego de ser secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El intercambio está programado para las 16.30, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, y podría incluir la presencia de otros funcionarios.

Se trata del primer contacto con el mandatario tras su liberación, luego de permanecer 448 días privado de su libertad, que tuvo lugar el domingo 1° de marzo a raíz de las gestiones que llevó adelante de forma institucional la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Como contó esta agencia, en la Casa Rosada anticipaban la posibilidad de la cumbre que tendrá lugar esta tarde y destacaron los tiempos brindados para que Gallo pueda asentarse en su regreso y pasar tiempo con su familia.

“En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia”, planteaban a principios de marzo por los pasillos de Balcarce 50.

Tras la liberación que se dio luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, posterior detención de Maduro, el efectivo de seguridad fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al canciller, Pablo Quirno, en su regreso al país en el Aeropuerto de Ezeiza.

Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional en la que brindó detalles de sus días detenido en el Rodeo I en Caracas.

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil. En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

Al contacto con los dos representantes del Poder Ejecutivo se sumó además la reunión convocada por la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con un puñado de legisladores libertarios y aliados. La exfuncionaria también invitó a Gallo y a su esposa María Alexandra Gómez a ver la obra que protagoniza su esposo, Guillermo Yanco, en la calle Corrientes. #AgenciaNA