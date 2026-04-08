Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize visitará al conjunto chileno por la primera fecha del certamen continental. Arrancará a las 21:30.

Horarios del partido:

21.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

20:30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

19:30 Colombia, Ecuador y Perú

18:30 México

02.30 (miércoles) España

*Televisarán en Argentina Telefé, Fox Sports, Disney+ y Pluto TV

Los grupos de la Copa Libertadores 2026:

Comienzan las Copas Libertadores y Sudamericana: los grupos, formatos, cómo ver los partidos y el premio para los campeones

La etapa principal de la competencia internacional en Latinoamérica iniciará este martes 7 de abril. Todos los detalles de las ediciones 2026

La espera por el inicio de la competencia internacional en Latinoamérica llegó a su fin y comenzará la actividad principal de las Copas Libertadores y Sudamericana. Desde el martes 7 de abril hasta el jueves 28 de mayo se disputará la fase de grupos de ambos certámenes que reunirán a 32 equipos distribuidos en ocho grupos de cuatro. Habrá 12 equipos argentinos repartidos entre los dos torneos.

Boca aterrizó en Chile con una llamativa lista de convocados: el equipo de Úbeda con seis cambios para su debut en la Libertadores

El plantel llegó a Santiago y una multitud lo esperó en la concentración. Este martes, enfrentará a la U. Católica por el Grupo D

Boca Juniors ya se encuentra en Chile con una delegación que llamó la atención por la cantidad de variantes y la inclusión de futbolistas en recuperación, en la antesala de su estreno en la Copa Libertadores ante Universidad Católica, este martes desde las 21:30 por el Grupo D. El equipo dirigido por Claudio Úbeda presentará seis cambios en la formación titular respecto al último partido disputado en Córdoba ante Talleres correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura.

Boca arranca su ilusión por la Séptima Libertadores:

El Xeneize pone en marcha su sueño en un reducto complicado como el estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo. El anhelo de todo el Mundo Boca es llegar a la última instancia de este certamen continental que se le niega desde el año 2007, cuando derrotó en la final a Gremio de Porto Alegre (luego perdió las finales de 2012 ante Corinthians, 2018 ante River y 2023 ante Fluminense). Los dirigidos por Claudio Úbeda, que encontraron cierta regularidad en el ámbito local, ahora pretenden exhibir esa supremacía en el internacional. A partir de las 21:30, dirigirá el uruguayo Gustavo Tejera (televisarán Telefé, Fox Sports, Disney+ y Pluto TV -streaming-).

Probables formaciones:

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda

(InfobaE)