Javier Milei anunció una baja en las retenciones para el trigo, la cebada y la soja

Será para trigo y cebada, de 7,5% a 5,5% a partir de junio. Desde enero próximo, según la recaudación, entre un cuarto de punto y medio punto por mes para la oleaginosa. También hubo novedades para la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias. El anuncio fue hecho durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno bajará las retenciones para el trigo y la cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año.

Además, confirmó que a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación, bajará entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja. “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró.

Por otro lado, aclaró que bajarán retenciones a la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias. “Nuestra misión es achicar el Estado. ¿Para qué? Para bajar impuestos. Y de eso les quiero hablar hoy”, dijo el mandatario antes de comenzar a enumerar las reducciones.

“Y no solo le voy a bajar retenciones, digamos, al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio hasta hasta junio de 2027, a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias, vamos a ir a cero y ese cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días. O sea, que vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que, que les corresponde, que se achique el Estado, que se agrande el mercado para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”, dijo el mandatario.

Inmediatamente, desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), destacaron en X: “Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja. Colaboraremos con el Ministerio de Economía para buscar ver la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización”.

También se manifestaron desde el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales. “Destacamos la importancia de avanzar hacia reglas más previsibles y competitivas, que reduzcan distorsiones, mejoren la formación de precios y fortalezcan el desarrollo del mercado de granos. El corretaje seguirá cumpliendo su rol esencial de aportar transparencia, profesionalismo y confianza en la vinculación entre oferta y demanda”, comentaron en su cuenta de X.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió un comunicado apoyando la medida anunciada por el Presidente, aunque mantuvo firme su posición respecto a la petición de eliminación total de las retenciones. “Recibimos con optimismo el anuncio del Gobierno Nacional sobre la reducción de las retenciones. Es una medida que permite recuperar competitividad, incentivar la inversión y promover un verdadero desarrollo del campo argentino”, señaló la entidad.

“Estamos convencidos de que este es el camino para generar más producción, empleo y movimiento económico en cada región. No obstante, seguimos sosteniendo que el objetivo final debe ser Retenciones Cero: los DEX son un impuesto distorsivo que frena nuestro potencial, limita el crecimiento y afecta directamente a los productores”, remarcaron desde la SRA.

Lo que viene para el campo

En su discurso, el Presidente analizó el futuro inmediato para el campo y repasó los cambios que pueden tener consecuencias positivas para la actividad.

En ese contexto, Milei sostuvo que el agro atraviesa un escenario especialmente favorable y aseguró que el objetivo oficial es profundizar la desregulación del sector. “El campo proyecta uno de sus mejores años de la historia, con cosechas y exportaciones récord, a pesar de las retenciones y de tantos años de tipos de cambio distorsionado por el cepo. Nuestra meta es sacar del camino cualquier estorbo que haya puesto la política”, afirmó.

El Presidente también hizo una reivindicación histórica del sector agropecuario y cuestionó las políticas aplicadas durante gobiernos anteriores. “Durante décadas el campo fue el pagador de última instancia de la Argentina. Cuando había crisis, subían las retenciones, cuando faltaban dólares desdoblaban el tipo de cambio y cuando había inflación, se ponían precios máximos sobre la producción. Siempre el mismo sector financiando los platos rotos del resto”, señaló.

En ese sentido, planteó que el esquema económico actual permitirá que el agro deje de ser el único sostén de la economía. “Esto se está terminando, porque por primera vez otros sectores van a crecer con la misma fuerza”, sostuvo.

Aun así, Milei reconoció que el Gobierno todavía no avanzó al ritmo que reclama el sector en materia tributaria. “Vamos a liberar cada día más al agro. Comprendo también que la velocidad que estamos teniendo para resolver el principal reclamo del sector no es la ideal”, admitió.

Además de las rebajas en derechos de exportación, el mandatario enumeró otras medidas que, según dijo, buscan mejorar la competitividad y acelerar las inversiones. Entre ellas, destacó los cambios en los reintegros impositivos para proyectos productivos. “El IVA generado por las inversiones productivas se devuelve a los tres meses y no en cinco años como antes. Todo eso es capital de trabajo que vuelve rápido al productor para que pueda seguir invirtiendo”, explicó.

Milei también vinculó el futuro del agro con la apertura comercial impulsada por el Gobierno y aseguró que el país atraviesa un cambio de estrategia en materia internacional. “Argentina, por primera vez en décadas, se está abriendo al mundo. Firmamos el acuerdo con la Unión Europea. Ayer firmamos siete acuerdos más y tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos”, afirmó. Según planteó, esos acuerdos permitirán ampliar mercados y mejorar las oportunidades para las exportaciones agroindustriales.

Cuánto impacta la baja de retenciones en la recaudación

Aunque todavía es prematuro calcular el efecto fiscal de los anuncios realizados este jueves, es válido repasar qué dijeron los expertos tras las bajas de retenciones aplicadas durante el 2025.

En diciembre pasado, cuando el Gobierno anunció una rebaja de retenciones para distintos cultivos, consultoras privadas calcularon que el costo fiscal podía ubicarse entre USD 500 millones y USD 700 millones anuales, dependiendo de la evolución de los precios internacionales y del volumen exportado.

Romano Group estimó un costo fiscal cercano a USD 580 millones para 2026, mientras que la consultora LCG proyectó una pérdida de recaudación de alrededor de 687 millones de dólares. En aquel momento, los derechos de exportación representaban poco más del 4% de los recursos tributarios nacionales.

Los especialistas también señalaban que una baja de retenciones podía incentivar mayores liquidaciones del agro y mejorar el ingreso de divisas, aunque con un efecto limitado sobre el precio final que recibe el productor. Ahora, con los nuevos anuncios de Milei, el impacto podría ampliarse, pero el alcance definitivo dependerá de cómo quede diseñado el esquema gradual prometido por el Gobierno.