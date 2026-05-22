Corrientes vive la mayor muestra de arte contemporáneo del NEA

La octava edición de ArteCo quedó inaugurada anoche y hasta el domingo, Corrientes será epicentro de una de las propuestas culturales más importantes del Nordeste y del país. La Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes reúne a artistas, galerías, colectivos y gestores culturales en una programación que se despliega no solo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc), sino también en distintos espacios y centros culturales de la ciudad.

Con entrada libre y gratuita, la feria podrá visitarse de 15 a 21 y propone cuatro jornadas atravesadas por exposiciones, performances, música en vivo, charlas, proyecciones audiovisuales, instalaciones y recorridos especiales. Además del Macc, habrá actividades en el Museo de Bellas Artes Vidal, el Teatro Vera, Plaza Vera, Espacio Mariño, Orto Galería, el Centro Cultural Flotante, el Museo del Chamamé y otros escenarios que forman parte del circuito cultural de esta edición.

La inauguración oficial se realizó anoche en el Hall del Macc, marcando el inicio de una nueva etapa institucional para la feria, que este año busca profundizar el vínculo entre arte, patrimonio, territorio y mercado cultural.

ENTRADAS POR WEEPAS.AR

Desde la organización recordaron que, aunque el acceso es gratuito, el ingreso al museo debe gestionarse previamente a través de la plataforma weepas.ar. Allí cada visitante obtiene un código QR correspondiente a una franja horaria específica. El sistema de turnos fue implementado para ordenar la circulación dentro del museo, controlar el aforo y garantizar una experiencia más cómoda para el público. Según aclararon, nadie quedará afuera y el mecanismo solo apunta a mejorar el recorrido de la feria.

(Norte Chaco)