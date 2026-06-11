Hoy se publica el dato de inflación de mayo: qué espera el Gobierno y qué prevén los analistas

El Indec dará a conocer de cuánto fue la variación de precios en el quinto mes, tras la desaceleración de abril. Las consultoras estiman que se ubicará entre 2,1% y 2,5%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el dato de inflación de mayo, un indicador que concentra la atención del Gobierno y de analistas privados tras la desaceleración que mostró el índice en abril, cuando se ubicó en 2,6 por ciento. El equipo económico apuesta a que la tendencia de menor ritmo se haya sostenido durante el quinto mes del año y lo acompañan las estimaciones de consultoras privadas que lo ubican en un rango de entre 2,1% y 2,5 por ciento.

Entre las proyecciones, la consultora C&T Asesores Económicos informó que su relevamiento de precios para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual de 2,2% en mayo, el registro más bajo desde octubre pasado. Si los datos oficiales reflejan esta misma variación, la inflación interanual alcanzaría el 33,3%, por encima del 32,4% de abril, debido a una menor base de comparación correspondiente a hace un año. El informe de la consultora detalló que dos sectores mostraron aumentos superiores al promedio: salud, y alimentos y bebidas.

En el caso de salud, los principales componentes (medicamentos y prepagas) aceleraron sus subas. El rubro alimentos y bebidas experimentó un aumento de 2,7% mensual, con una aceleración significativa respecto de abril y marcada heterogeneidad entre sus componentes. El precio de las verduras, de comportamiento estacional, se incrementó 27%, mientras que los panificados subieron en torno a 2,5%. Por su parte, la carne volvió a moderar su avance y aumentó 1 por ciento.

La consultora indicó que el rubro vivienda subió en torno al promedio general, con ajustes moderados en los servicios públicos. El sector educación, que había mostrado saltos importantes en marzo y abril, perdió impulso, una dinámica habitual según la época del año. Transporte, afectado en los meses previos por aumentos en combustibles, se moderó y subió por debajo del promedio, con mayor incidencia de los incrementos en transporte público. Equipamiento y mantenimiento del hogar, junto a indumentaria, también mostraron subas moderadas, influenciadas por la campaña de descuentos Hot Sale.

Más optimista es la proyección de Fundación Libertad y Progreso. Para el quinto mes del año estimó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será 2,1%, lo que sugiere una nueva desaceleración de 0,5 puntos porcentuales (p.p) respecto a abril y la acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, con un leve ascenso respecto de abril.

Iván Cachanosky, el economista jefe de la entidad, sostuvo: “El IPC de mayo estaría dando alrededor de 2,1% retornando al sendero de la desinflación. Luego de varios meses complicados, la demanda de pesos se normalizó parcialmente y el apretón monetario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) empieza a surtir efecto. Juega a favor un mercado cambiario calmado que, sin vencimientos de deuda sustanciales cerca, deja un mes de junio sencillo para extender la paz cambiaria. En lo que resta del año, la inflación seguirá bajando y probablemente cerrando el año en torno al 26% anual”.

La proyección más pesimista pertenece a la consultora Analytica. Luego de haber registrado en la cuarta semana de una variación de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas, para el nivel general proyectaron una suba mensual de 2,5% durante mayo. Pese a ello, en caso de confirmarse implicaría una desaceleración respecto abril, aunque de menor magnitud.

La expectativa oficial

En el plano oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso su perspectiva durante una presentación en el IAE Business School. “¿Qué ha pasado desde que cambiamos de modelo? La economía ha comenzado a recuperarse; las exportaciones están en récord, el salario todavía tiene que recuperar. Pero lo que cayó fuertemente fue la inflación y la pobreza. Ustedes lo ven al consumir, hoy hay mucha mayor variedad de productos a mucho mejor precio. Este es un modelo que favorece a la gente y, además, derriba mitos sobre la restricción externa”, declaró y marcó que tras el salto de marzo se retomó el sendero a la baja.

Esta semana el Gobierno ya tuvo un adelanto con la publicación del dato de inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que se ubicó en 2,1% e implicó una desaceleración de 0,4 p.p. respecto a abril cuando se ubicó en 2,5 por ciento. Y si bien no se trata de la misma canasta, ya que el índice porteño tiene una mayor ponderación de servicios, sirve para anticipar la tendencia general de los precios.

Durante las últimas semanas, en la previa a la publicación del dato oficial, las consultoras y el Gobierno coincidieron en que la inflación de mayo mantuvo la tendencia descendente, aunque con matices en la evolución de los diferentes rubros. Entre los principales factores, sobresalieron las alzas en salud y en alimentos y bebidas, así como la moderación en transporte, vivienda y educación. El contexto macroeconómico y la política monetaria implementada por el BCRA aparecen como elementos centrales para explicar el comportamiento reciente de los precios.

(InfobaE)