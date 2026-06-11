El proyecto de reforma constitucional pro mercado de Chaco se estancó a poco de entrar a la Legislatura

El gobernador Leandro Zdero impulsó una enmienda para proteger a inversores de aumentos impositivos y darles garantías, pero su avance es “muy difícil”, reconocieron en el oficialismo.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, no logra el avance de la reforma constitucional que presentó en la Legislatura provincial. En la enmienda propuesta por el mandatario, figuran medidas pensadas para proteger a inversores de aumentos impositivos.

“Presentaremos un proyecto de reforma constitucional para dar protección y seguridad jurídica” a las inversiones en Chaco, anunció Zdero el pasado 1° de marzo durante su mensaje a la Legislatura.

La intención era cuidar a inversores “de cualquier tipo de expropiación”. A su vez, vedaba “la creación de nuevos impuestos provinciales y municipales que las afecten”.

Un mes y medio más tarde, la iniciativa tomaba estado parlamentario. Al tratarse de una enmienda, requiere unanimidad de votos en la Legislatura unicameral de la provincia. Ahí fue donde el peronismo, que responde a Jorge Capitanich, jugó su carta y puso reparos al proyecto.

La iniciativa quedó empantanada desde entonces.

“Está muy lento el tema, la verdad”, reconoció a Infobae con cierto fastidio uno de los principales alfiles de Zdero en el cuerpo legislativo. Que el proyecto avance, que se pueda discutir en el plenario y se concrete la sanción es algo “muy difícil”, agregó.

Chaco es una provincia aliada de la Casa Rosada. Zdero logró acuerdos electorales para los comicios provinciales y nacionales con La Libertad Avanza durante 2025. Así, logró vencer a Capitanich en ambas disputas. Fue uno de los primeros distritos en adherirse al RIGI. La reforma para proteger a inversiones va en ese mismo sentido.

La otra campana

Para aprobar una enmienda, la Constitución provincial de 1994 estableció el criterio de que se necesita la unanimidad de los 32 integrantes de la Legislatura chaqueña.

Llegar a ese número requiere la anuencia del bloque peronista con el proyecto. Pero la oposición no está dispuesta a darle esa carta a Zdero.

En la bancada del PJ explicaron a este medio que el oficialismo “sacó el tema de agenda”. “No lo están tratando ni charlando más”, manifestaron.

Además, evaluaron que el anuncio de una medida de esta naturaleza fue una movida pensada a fin de “tener algo qué decir”. “Lo tiran para tapar otras cosas”, cuestionaron desde el espacio.

En este sentido, desde allí se explicó que del proyecto “no se habló más”. “Ni siquiera insistieron”, destacaron.

“Nosotros tampoco planteamos nuestras iniciativas de reforma constitucional”, agregó la fuente consultada. Y expuso: “La verdad, se apagó”.

Por otro lado, marcó que la agenda legislativa del oficialismo, integrado por el radicalismo y La Libertad Avanza, está centrada ahora en una iniciativa de licencias gremiales.

¿Qué dice el proyecto?

El primer párrafo de la enmienda propuesta establece: “La Provincia del Chaco garantiza estabilidad y protección jurídica a la radicación, realización y desarrollo de inversiones productivas en su territorio, en especial aquellas comprendidas en regímenes nacionales o provinciales de promoción de inversiones”.

Asimismo, fija como mandato constitucional la promoción activa de inversiones productivas “garantizando previsibilidad normativa, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección frente a medidas arbitrarias”.

Este esquema se desenvolverá “en un marco de desarrollo sostenible y respeto al interés público”. La propuesta reconoce a la inversión privada como “instrumento esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación”.

En sintonía con estos ejes, el proyecto contempla una serie de prohibiciones. Entre ellas, “la creación de nuevos tributos provinciales o municipales”. En el mismo sentido, clausura la posibilidad de incrementar alícuotas o modificar de bases imponibles existentes. El impedimento alcanza a los gravámenes que recaigan de forma directa o indirecta “sobre las inversiones alcanzadas por esta cláusula”.

Sin embargo, hay algunas excepciones. Quedan fuera de esta veda “aquellos tributos cuya potestad tributaria sea delegada, transferida o restituida por la Nación a la Provincia con posterioridad a la vigencia de esta cláusula”. Pero para ello se requerirá “que su aplicación no implique una duplicación de la carga tributaria preexistente sobre el mismo hecho imponible”.

Entre los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo aclaró este punto. “Se establece expresamente que ante un eventual proceso de descentralización fiscal nacional, la Provincia del Chaco no renuncia a percibir tributos que la Nación le transfiera o restituya”.

“La condición de ‘no duplicación de la carga’ garantiza que el inversor no vea incrementada su erogación total. Se consagra así un principio de sustitución jurisdiccional: el Estado Chaqueño captura la renta fiscal que la Nación libera, manteniendo la estabilidad para el contribuyente”, agregó.

Garantías y nulidades

Una vez incorporados estos mandatos a la Constitución provincial, la creación de tributos que no respeten la regla será nula de pleno derecho. El nuevo artículo que se busca incorporar “obliga a la administración a la devolución inmediata de lo percibido” de forma indebida. Así, se elimina “la necesidad de largos procesos judiciales de repetición”. Y también se otorga “una herramienta de defensa sumaria al inversor”, explicó el Poder Ejecutivo en el mensaje a la Legislatura.

El último apartado del proyecto de reforma establece que las nuevas disposiciones deberán interpretarse “de manera armónica con la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el régimen federal de distribución de competencias”.

En la fundamentación, el Gobierno aclaró que la iniciativa “reconoce la autonomía municipal”. Sin embargo, la subordina al orden constitucional superior “en materia de promoción de inversiones”.

“Al prohibir que los gravámenes municipales afecten indirectamente las inversiones protegidas, se termina con la incertidumbre que generan las tasas locales sin contraprestación efectiva, alineando a toda la Provincia tras un único objetivo de crecimiento”, concluyó.

(InfobaE)