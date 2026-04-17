Homenajearon a “Koky” Córdova Agrelo, uno de los grandes referentes del ajedrez formoseño

El vicegobernador de la provincia de Formosa, el doctor Eber Wilson

Solís, participó del emotivo homenaje a uno de los grandes referentes del

ajedrez formoseño. Se trata del doctor Ramón Ulises “Koky” Córdova

Agrelo, quien dedicó su vida a este deporte y el desarrollo de nuevos

talentos en la provincia de Formosa.

Así lo resaltó el Vicegobernador, al hacer referencia a este homenaje

realizado en la tarde de este miércoles 15 de abril, del que también

participaron el diputado provincial justicialista Hugo Arrúa y las escuelas

de Ajedrez en RED Fsa.

En ese sentido, enfatizó Solís, “compartimos una jornada llena de

compromiso y pasión en la Casa de la Solidaridad del barrio Venezuela”.

Y agregó que, “en este marco, hicimos entrega de certificados de

reconocimiento a los jóvenes ajedrecistas formoseños que representaron a

nuestra provincia en el Campeonato Argentino de Ajedrez Infantil y

Juvenil (CAM2026), demostrando el enorme potencial que tenemos y el

camino que venimos construyendo”.

Por último, recalcó que desde la gestión provincial “seguiremos

acompañando y fortaleciendo estos espacios que promueven el esfuerzo, la

disciplina y el futuro de nuestros niños y jóvenes”.