En la localidad de El Potrillo, del Departamento Ramón Lista de la provincia

de Formosa, se llevó a cabo un encuentro en el Centro de Desarrollo Infantil

(CDI) “Nahaäkwey” (Caracoles), del que participaron equipos del Ministerio

de la Comunidad junto a mujeres de la comunidad wichí del lugar.

La jornada estuvo orientada a la capacitación, evaluación y planificación de

las prácticas de trabajo, con el objetivo de fortalecer las estrategias de

acompañamiento a las infancias y sus familias. El CDI “Caracoles” es un

espacio diseñado para brindar atención integral no solo a niños y niñas desde

los 45 días hasta los 4 años, sino también a mujeres de todas las edades, bajo

la premisa de que el cuidado comienza desde el bienestar de cada mujer.

Inaugurado en 2025, se trata del primer Centro de Desarrollo Infantil en una

comunidad aborigen de la provincia, constituyéndose en un ámbito con

identidad comunitaria que promueve el acompañamiento integral y la

construcción colectiva.

La actividad contó con la participación de equipos de la Subsecretaría de

Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, la Dirección de Niñez y

Adolescencia, la Dirección de Desarrollo Juvenil y el Programa Salud

Comunitaria, junto a mujeres que se desempeñan diariamente en el espacio.

A través de charlas de intercambio, construcción colectiva de saberes y el

compartir de experiencias, se abordaron ejes vinculados a la salud de las

relaciones, las infancias, las familias, las prácticas institucionales y las

costumbres arraigadas en la comunidad.

Al respecto, la directora de Desarrollo Juvenil, Claudia Pineda, destacó la

importancia de sostener estos espacios de formación e intercambio, que

“permiten fortalecer el trabajo en equipo, enriquecer las prácticas y consolidar

vínculos”.

Asimismo, subrayó el valor del empoderamiento de las mujeres originarias

como protagonistas en cada comunidad. Este espacio está pensado no solo

para el cuidado de las infancias, sino también para acompañar a las mujeres,

quienes cumplen un rol fundamental, especialmente en la transmisión de la

cultura.

En ese sentido, la titular del área destacó el caso de una de las participantes, la

mayor del grupo, quien asiste diariamente caminando desde la comunidad El

Silencio, ubicada a 20 kilómetros. “Es considerada una sabia dentro de su

comunidad y participará brindando capacitaciones sobre medicina ancestral”,

señaló.

Pineda remarcó que “estos espacios forman parte precisamente de una política

pública impulsada por el Gobierno de Formosa, orientada a fortalecer el tejido

comunitario desde una mirada pluricultural y multiétnica, promoviendo

siempre la participación activa y la construcción colectiva en cada territorio”.

En el marco de la conmemoración del Día del Aborigen Americano, que se

celebra el próximo 19 de abril, la funcionaria comentó que se prevé el

desarrollo de una serie de actividades entre los días 19 y 25, organizadas por

el CDI y el Espacio de Mujeres. “La propuesta incluirá acciones vinculadas a

las costumbres de la comunidad, como medicina ancestral, alimentación,

comidas y juegos típicos, y culminará con una feria artesanal y cultural”.

Y agregó que “estas ideas surgieron a partir de iniciativas de las propias

mujeres, con el objetivo de preservar y transmitir sus saberes y prácticas

culturales”.

“Seguiremos impulsando estas instancias, entendiendo que el aprendizaje es

un proceso constante y que el crecimiento comunitario se construye a partir

del encuentro, el diálogo y el compromiso compartido”, concluyó Pineda.