Hito formoseño: Segundo aniversario de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPLaB

Formosa, a contramano de lo que sucede a nivel nacional con el
desfinanciamiento del Gobierno libertario a las casas de altos estudios
públicas, sigue apostando a formar profesionales.
El 29 de abril de 2024, el gobernador Gildo Insfrán inauguró el edificio de
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna
Blanca (UPLaB), donde se dictan las carreras de Medicina y Licenciatura
en Enfermería.
En torno a este acontecimiento que representa un hito en la historia de la
provincia de Formosa, el rector de la UPLaB, el licenciado Adrián
Muracciole, resaltó esta gesta que representa “un ejemplo más de los tantos
que el gobernador Gildo Insfrán da todos los días, a partir del compromiso
que tiene con la educación pública, gratuita y de calidad”.
Esto “en todos los niveles del sistema provincial”, a partir de “esa decisión
política del Gobernador de financiarla”, en un contexto, “donde a nivel
nacional estamos viendo el desfinanciamiento de las Universidades
Nacionales”, reprobó.
Por su parte, el doctor Julián Bibolini, director del Departamento de
Estudios en Ciencias de la Salud, expresó que “estamos muy orgullosos por
este nuevo aniversario de inauguración de la Facultad de Ciencias de la
Salud”, que cuenta con un moderno “edificio que está equipado con aulas
dotadas con todo lo necesario, una infraestructura tecnológica que se utiliza
para la enseñanza, así como los simuladores clínicos”.
Por ello, enfatizó en que “en estos dos años fue exponencial el crecimiento
en lo académico y en el ámbito interinstitucional”, al formar parte “de la
red de todas las Universidades del país e integrando comisiones dentro de
estas organizaciones”.
De esa manera, se “sostiene una relación con todas las provincias que
tienen una Universidad”, en el marco de “esta apuesta que hizo el
gobernador Insfrán y que nosotros la aceptamos para beneficio de la
población, porque la UPLaB está para formar recurso humano”, recalcó.
Por último, Bibolini acentuó que “la planificación del Modelo Formoseño,
desde donde se ideó y se pensó por mucho tiempo este proyecto, permitió
lograr esta Facultad que ya lleva dos años”.