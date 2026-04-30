Hito formoseño: Segundo aniversario de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPLaB

Formosa, a contramano de lo que sucede a nivel nacional con el

desfinanciamiento del Gobierno libertario a las casas de altos estudios

públicas, sigue apostando a formar profesionales.

El 29 de abril de 2024, el gobernador Gildo Insfrán inauguró el edificio de

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna

Blanca (UPLaB), donde se dictan las carreras de Medicina y Licenciatura

en Enfermería.

En torno a este acontecimiento que representa un hito en la historia de la

provincia de Formosa, el rector de la UPLaB, el licenciado Adrián

Muracciole, resaltó esta gesta que representa “un ejemplo más de los tantos

que el gobernador Gildo Insfrán da todos los días, a partir del compromiso

que tiene con la educación pública, gratuita y de calidad”.

Esto “en todos los niveles del sistema provincial”, a partir de “esa decisión

política del Gobernador de financiarla”, en un contexto, “donde a nivel

nacional estamos viendo el desfinanciamiento de las Universidades

Nacionales”, reprobó.

Por su parte, el doctor Julián Bibolini, director del Departamento de

Estudios en Ciencias de la Salud, expresó que “estamos muy orgullosos por

este nuevo aniversario de inauguración de la Facultad de Ciencias de la

Salud”, que cuenta con un moderno “edificio que está equipado con aulas

dotadas con todo lo necesario, una infraestructura tecnológica que se utiliza

para la enseñanza, así como los simuladores clínicos”.

Por ello, enfatizó en que “en estos dos años fue exponencial el crecimiento

en lo académico y en el ámbito interinstitucional”, al formar parte “de la

red de todas las Universidades del país e integrando comisiones dentro de

estas organizaciones”.

De esa manera, se “sostiene una relación con todas las provincias que

tienen una Universidad”, en el marco de “esta apuesta que hizo el

gobernador Insfrán y que nosotros la aceptamos para beneficio de la

población, porque la UPLaB está para formar recurso humano”, recalcó.

Por último, Bibolini acentuó que “la planificación del Modelo Formoseño,

desde donde se ideó y se pensó por mucho tiempo este proyecto, permitió

lograr esta Facultad que ya lleva dos años”.