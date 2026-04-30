El Ministerio de Producción y Ambiente reivindicó el Día del Animal con una capacitación sobre la presencia del yaguareté

La misma se desarrolló en Ingeniero Juárez y Pozo del Tigre y estuvo destinada

a fuerzas de seguridad, instituciones educativas y guardaparques.

El 29 de abril se celebra el Día del Animal en Argentina en homenaje a Ignacio

Lucas Albarracín, pionero en la defensa de los derechos de los animales y

fundador de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, quien falleció este

día en 1926. La fecha busca concientizar sobre el cuidado, respeto y la

protección de todas las especies.

En esta fecha tan importante para nuestros animales y en función a su

conservación se realizaron, entre el 28 y 29 de abril, en las localidades de

Ingeniero Juárez y Pozo del Tigre una capacitación a las fuerzas de seguridad,

instituciones educativas y guardaparques en el marco del Taller “Que hacer ante

la presencia de un yaguareté”.

La misma tuvo el objeto de fortalecer las capacidades de quienes actúan en

territorio ante avisos de presencia de yaguareté, promoviendo intervenciones

más ordenadas, basadas en evidencia y articuladas con los organismos

científicos-técnicos y la autoridad de aplicación. Asimismo, se buscó contribuir

a la reducción de la conflictividad y a la conservación de esta especie en peligro

crítico de extinción.

El taller propone una jornada organizada en dos instancias complementarias:

una instancia interinstitucional durante la mañana, orientada a compartir

información, ordenar criterios y fortalecer la articulación entre actores

territoriales; y un módulo específico durante la tarde, destinado a fuerzas de

seguridad, enfocado en herramientas prácticas para la intervención en campo.

La iniciativa es impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

Proyecto Yaguareté (CeIBA–CONICET), la Fundación Rewilding Argentina, la

Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), la Subsecretaría de Recursos

Naturales y Ordenamiento Territorial dependiente del Ministerio de la

Producción y Ambiente de Formosa.

El presente taller tuvo un alcance de 150 participantes entre docente y directivos

del nivel inicial, primaria, secundaria e instituto terciario como así también

miembros de la Policía de la provincia, Gendarmería Nacional, guardaparques

de la Reserva Natural Formosa y Parque Nacional Río Pilcomayo con el

acompañamiento de los intendentes de la Municipalidad de Ingeniero Juárez y

Pozo del Tigre y el Juez Federal Dr. Pablo Morán y Secretaria Dra. María

Marcela Shanahan.