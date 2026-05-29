Fortalecen el trabajo de los CDI con foco en la protección integral de la niñez y el trabajo comunitario

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el cuidado integral a la Primera

Infancia, se desarrolló una jornada de trabajo destinada a regentes y

corregentes de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la cuidad de

Formosa, en el marco de las líneas político institucionales impulsadas por el

Gobierno de Formosa.

El encuentro estuvo orientado a consolidar una nueva etapa de gestión

enfocada en optimizar los procesos institucionales, unificar criterios de trabajo

y profundizar el compromiso de los equipos que diariamente trabajan con

niñas, niños y sus familias.

El director de Niñez y Adolescencia, el doctor Iván Medina Patiño, destacó

que el fortalecimiento institucional debe estar acompañado por una mirada

profundamente humana.

“Trabajamos con realidades complejas y sensibles, por eso entendemos que la

gestión no puede reducirse únicamente a procedimientos técnicos. La escucha,

la empatía y el cuidado también forman parte de la construcción institucional”,

expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer los vínculos dentro de los

equipos de trabajo, entendiendo que regentes, promotores educativos y

personal operativo constituyen pilares fundamentales del sistema de

protección de derechos.

Uno de los ejes centrales abordados durante la jornada fue la necesidad de

sostener una mirada integral centrada en las niñas y niños que asisten

diariamente a los CDI, reafirmando el compromiso con la protección

prioritaria de sus derechos.

“Todo lo que hacemos tiene un objetivo superior que es elgarantizar espacios

seguros, con estimulación, alimentación, contención y afecto, para que cada

niño y cada niña pueda desarrollarse plenamente”, sostuvo Medina Patiño.

El trabajo de los CDI trasciende las instituciones y se proyecta hacia la

comunidad, fortaleciendo especialmente el vínculo con las familias. Desde

esta perspectiva, los Centros de Desarrollo Infantil funcionan como espacios

articuladores dentro de cada barrio, promoviendo acciones conjuntas entre el

Estado, las familias y las organizaciones libres del pueblo.

“El cuidado de la infancia no puede pensarse de manera aislada. La familia

sigue siendo el primer espacio de cuidado y socialización, y nuestro desafío es

construir redes comunitarias fuertes que acompañen esos procesos”, afirmó el

funcionario.

De esta manera, el Ministerio de la Comunidad reafirma su compromiso de

continuar profesionalizando y humanizando la gestión de los Centros de

Desarrollo Infantil, entendiendo que el fortalecimiento de las familias y la

protección integral de la niñez constituyen pilares fundamentales para el

desarrollo de la provincia.