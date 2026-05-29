El Instituto de Formación Policial cumplió 38 años al servicio de la seguridad de Formosa

La histórica “Escuela de Agentes” se consolida como un pilar fundamental
en la estructura de seguridad y el desarrollo social de la provincia.
Este jueves 28, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la
provincia de Formosa, Jorge Gonzalez, encabezó el acto por el 38°
aniversario del Instituto de Formación y Capacitación del Personal
Subalterno (IFCPS).
La ceremonia oficial se realizó en las instalaciones del Polideportivo
Policial “28 de mayo”, ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad
capital.
En declaraciones recogidas por AGENFOR, el ministro de Gobierno, Jorge
Gonzalez, subrayó la trascendencia de la jornada al señalar que “se
conjugan dos fechas importantísimas”, dado que el aniversario de la
institución policial coincide de manera exacta con la firma del Acta de
Reparación Histórica entre el expresidente Néstor Kirchner y el gobernador
Gildo Insfrán, rubricada precisamente en ese mismo lugar.
De este modo, el funcionario reflexionó y sostuvo que “son dos fechas muy
fuertes que se unen en un sentido muy profundo; porque los jóvenes que
hoy están cursando como aspirantes a agentes nacieron después del año
2003”.
En ese sentido, contrastó la realidad actual con el camino recorrido por el
Modelo Formoseño, enfatizando el valor de lo construido “junto al pueblo,
a pesar de aquellas voces que intentan siempre tergiversar nuestra historia,
que intentan hacernos quedar mal y que vienen desde afuera a querer
decirnos qué tenemos que hacer los formoseños y las formoseñas”.
Respecto a la formación policía, Gonzalez afirmó que “el objetivo
primordial es formar buenas personas” y celebró que “tenemos la alegría de
encontrar siempre buenas personas a las cuales acompañamos en su
formación en el ámbito policial. Desde allí es posible conformar y formar
buenos profesionales en materia de seguridad”.
Asimismo, indicó que lo fundamental para la provincia “es tener una
Policía comprometida con nuestra realidad social, cultural, geográfica y
con los procesos históricos que vivimos. No cualquier policía, es la Policía
de la provincia de Formosa”, aseveró.
Familia policial
Por su parte, la comisaria inspectora Mónica Cantoni, directora del Instituto
repasó los hitos históricos del establecimiento pedagógico: “La institución
arrancó como Escuela de Policía. En el año 1988 pasó a denominarse
Escuela de Oficiales y Agentes, y finalmente, en el año 2002, se transformó
en el Instituto de Formación y Capacitación para el Personal Subalterno, tal
como lo conocemos hoy”.
Puntualizó que actualmente, la 34° promoción a Agente de Policía cuenta
con 287 aspirantes, que “son hombres y mujeres de todo el territorio
provincial y de las distintas etnias de nuestra provincia también”.
“El acto realmente se desarrolló de una manera muy emotiva. El
acompañamiento de las familias es algo que nos emocionó mucho”,
mencionó la directora.
Y señaló que “son casi 300 personas que tienen un sueño, una meta de
tener una carrera y desarrollarse profesionalmente en su tierra, que es la
posibilidad que hoy les está brindando el Estado provincial y detrás de ellos
hay un montón de familiares con el corazón puesto en ese objetivo”.
Al referirse a la formación, hizo saber que el diseño curricular “está
planificado bajo un enfoque multidisciplinario”, precisando que “tienen
clases áulicas en materias de Derecho y Oralidad; asisten a talleres de
Psicología y completan su adiestramiento con educación física,
adiestramiento físico-policial, defensa personal, y armas y tiro”, especificó
la funcionaria.
“Es una formación muy integral porque en este tiempo tienen que aprender
desde legislación y leyes hasta el trato correcto con el público, además de
desarrollarse físicamente para la labor que les espera. Tienen una jornada
muy completa; a la mañana y a la tarde, e incluso se quedan después de
hora practicando desfile porque viven con mucha emoción la carrera que
eligieron”, manifestó.
Por último, recordó que el período de inscripciones suele iniciarse entre los
meses de noviembre y diciembre de cada año, teniendo primero una
instancia de preinscripción virtual (online), seguida por la presentación
física y entrega de legajos correspondientes y posteriormente, los exámenes
médicos para, en la etapa final, rendir y aprobar las evaluaciones
intelectuales y las pruebas de aptitud física indispensables para el ingreso
definitivo.