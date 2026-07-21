Formosa: Habilitan un número alternativo de la Línea de Prevención del Suicidio por inconvenientes técnicos en el 0800

Mientras se resuelven las fallas técnicas registradas en Telecom, empresa proveedora del servicio telefónico, las personas que requieran asistencia podrán comunicarse transitoriamente al 3704-051695.

El Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), informó que debido a inconvenientes técnicos que afectan el funcionamiento de la Línea Gratuita de Prevención del Suicidio 0800-888-3364, se habilitó de manera transitoria el número 3704-051695 para garantizar la continuidad de la atención a las personas que requieran asistencia.

Desde la cartera sanitaria aclararon que estas dificultades no obedecen a inconvenientes propios del organismo, sino a fallas técnicas registradas en el servicio telefónico brindado por la empresa Telecom, proveedora de la línea. La situación se encuentra actualmente en proceso de resolución.

A través de este número alternativo, el equipo especializado continuará brindando atención, orientación, contención y acompañamiento a quienes necesiten asistencia, hasta tanto se normalice el funcionamiento de la línea gratuita 0800-888-3364.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano remarcaron que el servicio continúa operativo mediante esta vía de contacto alternativa, reafirmando el compromiso de garantizar el acceso a la atención de la salud mental y brindar respuestas oportunas a toda la comunidad.