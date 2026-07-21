Formosa ratifica su compromiso con la transparencia ganadera y la protección del pequeño productor

La provincia de Formosa consolida los controles en rutas para garantizar la trazabilidad frente al repliegue nacional de SENASA y desarticular los circuitos de informalidad que perjudican a las familias rurales.

El ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, brindó precisiones sobre el esquema vigente y destacó el trabajo conjunto con las entidades locales de cara a la progresiva implementación del Documento Único de Tránsito (DUT).

En el marco del debate público suscitado por los controles que realiza la Policía de la provincia en las rutas formoseñas, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA), aclaró los alcances y fundamentos de las políticas ganaderas vigentes.

Desde la cartera productiva señalaron que, más allá de los reclamos puntuales de algunos sectores que alegan trabas operativas, el accionar del Estado obedece a una decisión estructural: garantizar la transparencia comercial y defender la producción local a favor de los pequeños productores.

Rodríguez se refirió al tema aportando una mirada integral sobre las dinámicas de comercialización. “El ordenamiento documental que se está impulsando, busca desarticular un circuito económico informal histórico que termina perjudicando al eslabón más débil de la cadena productiva”, explicó Rodríguez.

Además, precisó el motivo real detrás de las variaciones en la oferta de algunos eventos comerciales, expresando que “cuando se nota una menor entrada de animales en ciertos remates podría explicarse, porque hoy resulta mucho más difícil para algunos intermediarios concretar esas maniobras de especulación que antes realizaban con papeles prestados”.

Por eso, agregó que “esta baja en la cantidad de cabezas no refleja una caída en la producción formoseña, sino que es una señal clara de que el mercado se está ordenando, impidiendo que los intermediarios que operan al margen de la ley siga distorsionando el precio de lo que produce nuestra gente. El objetivo de la provincia no es entorpecer el tránsito de bienes y servicios, sino asegurar que los animales provengan del trabajo genuino y documentado, protegiendo así al productor paippero y al productor genuino, de los aprovechamientos especulativos que muchas veces lo empujan a vender a precios irrisorios por urgencias o contingencias climáticas”.

“El desaliento frente a estas medidas proviene únicamente de aquellos sectores que se resisten a operar bajo los criterios de la economía formal”, añadió.

Controles complementarios y poder de policía provincial

Respecto de los cuestionamientos sobre el rol de las fuerzas de seguridad en los controles ganaderos, el Ministro enmarcó el accionar en el legítimo ejercicio de las competencias provinciales, especialmente necesarias frente al contexto nacional.

“La Policía de Formosa actúa como un brazo auxiliar indispensable en un esquema de control integral, en un contexto donde los puestos de control de SENASA han visto mermada su capacidad de despliegue territorial debido a las actuales políticas de ajuste del Gobierno nacional”, esbozó.

Además, señaló que “se entiende que algunos actores esgrimen contar en ruta con documentación oficial de origen, como los certificados de lavado de jaulas, o apelan a figuras como las donaciones de stock, muchas veces irregulares. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas veces el mero cumplimiento de una formalidad de escritorio se utiliza para encubrir transacciones del mercado informal y maniobras especulativas de intermediarios a expensas de los pequeños productores”.

Y aseveró que “una gestión administrativa sin inspección territorial efectiva no garantiza de ninguna manera la genuina tenencia patrimonial ni el estatus sanitario real de la hacienda en tránsito”.

“Ante esta realidad evidente, la provincia ejerce su legítimo poder de policía a través del control de marcas y señales y la verificación del pago de los tributos correspondientes. Al fiscalizar la estricta legalidad documental de los traslados, estamos complementando indirectamente los esfuerzos para velar por el estatus sanitario de la hacienda de los productores formoseños”, sostuvo Rodríguez.

Asimismo, el funcionario provincial llevó tranquilidad al sector productivo desestimando que exista un clima de conflictividad generalizado.

“Se entiende que los roces o demoras puntuales que puedan haberse mediatizado son excepciones dentro de la implementación de un sistema de control que funciona con normalidad, pero de ninguna manera reflejan la regla. Diariamente, miles de productores que operan en la formalidad movilizan su hacienda sin contratiempos a lo largo de toda la provincia”, aclaró.

Articulación local y el avance del DUT

Para desestimar versiones que intentan instalar un escenario de tensión con el sector, el ministro Rodríguez subrayó que “el diálogo con la gran mayoría de las organizaciones de productores es fluido y constante”.

“La articulación público-privada es una realidad diaria en Formosa. Las reuniones recientes de trabajo con las Sociedades Rurales de Formosa, Pirané, Pilcomayo, y con consignatarias de peso como Dall’Osso y Don Raúl, sumadas a los diversos encuentros en la COPROSA a lo largo del año, son verdaderos ejemplos de coordinación”, detalló Rodríguez.

En este marco de consenso local, el titular de la cartera productiva anunció que “el Gobierno y las entidades han estado trabajando y están al tanto de los avances planificados para la progresiva implementación del DUT, más sus innovaciones para no caer en los errores de implementación que se han visto en otras jurisdicciones, considerándolo como un avance tecnológico fundamental para la simplificación de trámites.

Al respecto, el titular de la cartera fue categórico al responder a las críticas mediáticas provenientes de otras regiones: “Resulta llamativo que dirigentes de otras jurisdicciones emitan opiniones mediáticas sobre medidas en las que ya se están trabajando de manera mancomunada con los verdaderos actores locales”, estimó e indicó que “quienes no participan de las mesas de trabajo ni de las reuniones de validación del DUT, y desconociendo el día a día de la ganadería formoseña, difícilmente puedan emitir declaraciones que se ajusten a la realidad productiva de la provincia solo tocando de oído”.

Equidad y desarrollo

Finalmente, desde el Ministerio destacaron que las políticas de transparencia comercial se apoyan en herramientas administrativas sólidas como la Resolución Conjunta 231/26, que articula los esfuerzos de los Ministerios de Producción y Ambiente, Gobierno y la Administración Tributaria Provincial, concebidas estrictamente como instrumentos para la equidad y el desarrollo.

“La meta es clara: buscar que el valor generado por la ganadería se quede en el bolsillo de las familias formoseñas que trabajan la tierra, operando en mercados transparentes con precios justos, y no en circuitos oscuros de intermediación y evasión. Se seguirá apostando al diálogo y al acompañamiento técnico, pero siempre con la premisa de que la formalidad es la única garantía de justicia para el productor”, concluyó el ministro Rodríguez.