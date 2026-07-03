F1: Colapinto terminó 11° en la práctica libre de Gran Bretaña y se prepara para la clasificación Sprint

El piloto argentino Franco Colapinto se ubicó en la undécima posición con su Alpine en la única sesión de práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña. La jornada en Silverstone anticipa la clasificación Sprint, un formato especial que define la grilla para la carrera corta del sábado.

Franco Colapinto, el representante argentino en la Fórmula 1, tuvo una destacada actuación y terminó en el undécimo puesto durante la única práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. El piloto de Alpine se prepara para la clasificación Sprint, que se disputará este viernes, y luego la carrera Sprint del sábado, antes de la clasificación principal y la carrera del domingo.

Lewis Hamilton, con Ferrari, dominó la sesión al registrar el mejor tiempo, superando por dos décimas a Kimi Antonelli de Mercedes. Charles Leclerc, también de Ferrari, se ubicó en el tercer lugar, y George Russell de Mercedes finalizó cuarto. La pista de Silverstone presentó condiciones diferentes a las observadas en Austria, con temperaturas moderadas que influyeron en el desempeño de los monoplazas.

Colapinto utilizó neumáticos medios en su Alpine, una estrategia que le permitió buscar referencias para la próxima clasificación Sprint. Este enfoque lo llevó a ascender temporalmente al octavo puesto, mientras otros pilotos optaron por compuestos blandos en los minutos finales de la práctica. Por su parte, Sergio “Checo” Pérez, de Cadillac, terminó en la decimonovena posición, solo por delante de Alonso, Gasly y Stroll. Pérez había mejorado su tiempo al montar neumáticos blandos, pero no logró escalar más allá del 14° puesto antes de ser relegado nuevamente en el clasificador.

Desarrollo de la sesión

La práctica libre mostró una constante alternancia en los primeros lugares. Red Bull llegó a ocupar las dos primeras posiciones de forma momentánea, con Isack Hadjar por delante de Max Verstappen. Luego, Kimi Antonelli superó a Hadjar con una notable vuelta de 1m30s777. Sin embargo, Lewis Hamilton recuperó el liderazgo en el último tercio de la tanda, marcando un registro de 1m30s521, el cual fue el mejor de la jornada.

Fuera de los equipos principales, Gabriel Bortoleto, con Audi, fue el mejor ubicado en la zona media al finalizar noveno. Liam Lawson, de Racing Bulls, lo siguió muy de cerca. Esta sesión única resulta crucial para los equipos y pilotos, ya que deben ajustar sus vehículos y estrategias en un tiempo limitado antes de las instancias decisivas del fin de semana.

La actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña continuará este viernes con la clasificación Sprint, programada para las 12.30 (hora argentina). El sábado, la carrera Sprint se correrá a las 8.00 (hora argentina), y la clasificación para la carrera principal será a las 12.00. Finalmente, el domingo se disputará la carrera a 52 vueltas, a partir de las 11.00 (hora argentina). Con información de Infobae.