Elevan a 2.645 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

La administración de Delcy Rodríguez informó además que 12.666 personas resultaron heridas y que 6.462 fueron rescatadas.

Buenos Aires, 3 julio (NA) — El Gobierno de Venezuela elevó a 2.645 la cifra de personas fallecidas muertos por los sismos del 24 de junio.

La administración de Delcy Rodríguez informó además que 12.666 personas resultaron heridas y que 6.462 fueron rescatadas.

El balance anterior, divulgado el jueves por la noche, indicaba 2.595 muertos y unos 12.400 heridos.

Noticia en desarrollo…

Agencia NA