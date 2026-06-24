En esta época invernal, este período está previsto en el calendario
educativo provincial.
El subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, confirmó que el
receso escolar de invierno comenzará tras el acto por el 9 de julio, fecha
que se celebra en la Argentina el Día de Independencia. Es decir a partir del
lunes 13 hasta el 24 julio.
Durante este período no habrá actividad en los establecimientos de todos
los Niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de
Formosa, sin embargo, el funcionario aseguró que está garantizado el
funcionamiento del comedor escolar y el Servicio Social Nutricional.
En ese sentido, puntualizó que su cobertura abarca a todos los jardines de
infantes y escuelas primarias del territorio formoseño por “decisión del
gobernador Insfrán”.
En efecto, “pese al desfinanciamiento nacional de la gestión de Javier
Milei, el Estado provincial sostiene este servicio con recursos propios”,
puso en relieve. De esa manera, se asegura la prestación de este servicio tan
importante.
Por último, tras el receso, las clases retornarán el lunes 27 de julio en la
provincia.
El Gobierno provincial garantiza el Servicio Social Nutricional durante el receso escolar de invierno
En esta época invernal, este período está previsto en el calendario