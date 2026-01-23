El consumo sigue sin repuntar: cómo le fue a los mayoristas, supermercados y shoppings

El INDEC difundió las ventas de noviembre para los supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings. La tendencia consolida un consumo bajo.

Buenos Aires, 22 enero (NA)– Las ventas en los autoservicios mayoristas, supermercados y centros de compras disminuyeron en noviembre contra el mismo mes del 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Cómo estuvo marcada la dinámica del consumo.

Supermercados

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las ventas totales a precios constantes registraron una caída del 2,8% interanual. Lo mismo ocurrió con la medición mensual: cayó 3,8% contra octubre. Este último dato fue la mayor caída desde diciembre de 2023.

Sin embargo, en el acumulado del año la variación se ubicó en terreno positivo y subió 2,2% respecto a igual período de 2024.

Lo cierto es que desde que inició el 2025 la tendencia se consolidó hacia abajo: solamente cuatro meses terminaron con variaciones positivas -enero (1,6%), febrero (0,7%), marzo (1,4%) y octubre (1,8%)- mientras que el resto cayó.

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $2.211 millones, lo que representó un incremento de 21,2% respecto a noviembre del 2024.

Pagos con efectivo: más de $359 millones (aumento de 20,8% interanual).

Pagos con tarjeta de débito: más de $557 millones (aumento de 22,1% interanual).

Pagos con tarjeta de crédito: más de $986 millones (aumento de 13,7% interanual).

Otros medios de pago: más de $307 millones (aumento de 52% interanual).

Shoppings

En cuanto a los centros de compras, las ventas aumentaron en la medición interanual (+17,3%) aunque disminuyeron contra octubre (-2,3%).

En concreto, alcanzaron los $572 millones a precios corrientes y $6.587 millones a precios constantes.

Las ventas promedio por m2 se ubicaron en $554.631, mientras que el promedio de venta fue de $108.076 millones por local.

Entre los rubros de mayor consumo se ubica la indumentaria, calzado y marroquinería (39,3%), seguido del patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%) y ropa y accesorios

deportivos (12,3%).

MayoristasPor último, en los autoservicios mayoristas las ventas a precios constantes disminuyeron 8,3% interanual, mientras que en la medición mensual aumentó 1,3%.

Así, el acumulado de los once meses del año cayó 7,7% contra el mismo período del 2024.

La tendencia de los mayoristas resulta positiva, ya que seis de los once meses aumentaron en sus ventas. Sin embargo, otros cinco quedaron por debajo y todavía resta conocerse los números de diciembre.__IP__

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $356 millones, lo que representó un incremento de 13,3% respecto a noviembre del 2024.

Pagos con efectivo: más de $83 millones (aumento de 1,9% interanual).

Pagos con tarjeta de débito: más de $55 millones (caída de 14,7% interanual).

Pagos con tarjeta de crédito: más de $98 millones (aumento de 7,7% interanual).

Otros medios de pago: más de $119 millones (aumento de 55,2% interanual).

