Verano en Brasil: 6 consejos clave para pagar con Pix desde el celular y evitar estafas con QR

Es el medio de pago más usado. Permite debitar pesos de billeteras virtuales. Advierten sobre el “golpe da maquininha” y recomiendan validar montos antes.

Buenos Aires, 21 de enero (NA)– El sistema de pagos instantáneos Pix se consolidó como la herramienta favorita de los turistas argentinos en Brasil, permitiendo abonar consumos directamente desde billeteras virtuales como Mercado Pago con saldo en pesos. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ante la masividad de su uso, expertos en ciberseguridad difundieron una serie de recomendaciones para evitar fraudes comunes durante la temporada alta.

Entre los riesgos más frecuentes figura el denominado “golpe da maquininha”, una estafa donde el comerciante adultera el valor en la terminal de cobro aprovechando la distracción del cliente. La ventaja del Pix radica en que la app obliga a visualizar el importe exacto en reales y su conversión a pesos antes de confirmar, funcionando como un filtro de seguridad adicional frente al efectivo o las tarjetas físicas.__IP__

Guía para pagar tranquilo

Para blindar las operaciones y disfrutar de las vacaciones sin sobresaltos, se aconseja seguir estos seis pasos:

Validar el monto: Siempre revisar en la pantalla del celular que el importe en reales y su equivalente en pesos coincidan con lo pactado antes de dar “confirmar”.

Ojo con la “Chave Pix”: Si se ingresa el pago manual mediante una clave (mail, teléfono o CPF), verificar letra por letra los datos del destinatario.

Ignorar contactos sospechosos: Desestimar pedidos de información por WhatsApp o llamadas; los canales de soporte son siempre dentro de la app.

Alertas activas: Configurar notificaciones en tiempo real para detectar al instante cualquier consumo no reconocido.

Denuncia inmediata: Ante cualquier duda, reportar el movimiento desde la sección de Ayuda de la billetera digital.

Biometría: Mantener el celular bloqueado y con reconocimiento facial activado para validar pagos, evitando dejarlo desbloqueado en la playa o lugares concurridos.

