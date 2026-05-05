El centro de salud “El Pucú” realizó charlas y aplicó vacunas en los domicilios

En el marco del cierre de la Semana de la Vacunación en las Américas, se

busca concientizar a la población sobre la importancia de completar las

dosis y tener al día los esquemas en todas las edades.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y

el centro de salud “El Pucú”, llevó adelante una jornada de charlas

informativas respecto a las vacunas y al mismo tiempo, operativos de

vacunación, casa por casa, a fin de promover el acceso equitativo de la

población a la inmunización.

La amplia actividad fue llevada a cabo el jueves 30 de abril, con encuentros

que se desarrollaron en las instalaciones del efector sanitario, tanto por la

mañana como por la tarde, donde se abordó la importancia de las vacunas

como herramienta clave para la prevención de enfermedades y el cuidado

integral de la salud en todas las etapas de la vida.

En ese sentido, la directora del centro de salud, la doctora Lidia Liebretch,

destacó que “las vacunas son fundamentales para proteger la salud de la

población, especialmente en los grupos de riesgo, teniendo en cuenta las

edades y las condiciones particulares de salud que tiene cada persona”.

Asimismo, subrayó que “completar los esquemas de vacunación permite

prevenir enfermedades graves, reducir complicaciones e inclusive evitar

fallecimientos”.

Indicó al respecto que por ese motivo “es importante que las personas se

acerquen al centro de salud para vacunarse, pero también para consultar si

le falta aplicarse alguna vacuna que se haya tenido que aplicar antes y

quizá, por alguna circunstancia, no pudo hacerlo”.

“La población debe saber que es muy importante mantener las vacunas al

día”, remarcó la funcionaria. Es decir, recibirlas en tiempo y forma, según

lo establece el Calendario Nacional de Inmunizaciones para cada edad. Sin

embargo, aclaró que “cuando alguna dosis está faltando, los esquemas de

vacunación pueden recuperarse, revisando cada caso y aplicando los

faltantes”.

En la misma jornada y como parte de la estrategia de vacunación en

terreno, un equipo de vacunadores recorrió los domicilios de los vecinos,

aplicando vacunas del Calendario Nacional, dosis antigripales y refuerzos

contra COVID-19, sobre todo, para facilitar el acceso a quienes no pueden

concurrir al efector sanitario para vacunarse.

Liebretch valoró la adhesión de la comunidad en ambas actividades, al

señalar que “tuvimos una muy buena participación. Los vecinos realizaron

consultas, se mostraron interesados en el tema. Y también recibieron a los

equipos de vacunación en sus hogares, lo que demuestra su compromiso

con el cuidado de la salud”.