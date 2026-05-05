Educación Especial desarrolló talleres sobre neurodiversidad para fortalecer la inclusión en el Nivel Inicial

A través de una capacitación articulada, el Ministerio de Cultura y
Educación brinda estrategias de detección temprana y acompañamiento
pedagógico para asegurar la trayectoria de niños con condiciones de
neurodiversidad.
Este lunes 4, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, a través del
Departamento de Educación Especial, llevó a cabo un ciclo de talleres
denominados “Planificar en Neurodiversidad”, destinado a docentes y
equipos del Nivel Inicial.
El encuentro se desarrolló en la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N° 26
del barrio Fray Salvador Gurrieri, con el objetivo de brindar herramientas y
estrategias concretas para asegurar la trayectoria educativa de los niños que
ingresan al sistema educativo, detectando y abordando a tiempo
condiciones de discapacidad, trastornos del lenguaje o diversas situaciones
de neurodiversidad.
Así lo indicó el jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo
Miers, quien en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias
Formosa (AGENFOR) señaló que “todos los docentes que participaron en
esta jornada eran de salas de 4”, destacando que “trabajamos, sobre todo, lo
que refiere a la diversidad de una comunidad, de instituciones y de un aula”
Según explicó Miers “abordamos la neurodiversidad, aportando desde
nuestra propia especificidad como Educación Especial para asegurar la
trayectoria educativa de aquellos niños que tienen algún trastorno,
discapacidad o condición”.
En este sentido, anticipó que “esta actividad va a continuar durante todo el
mes de mayo, dividiéndolo en cuatro encuentros para poder llegar a todos”
y marcó que “la formación siempre va a ser un eje muy prioritario para el
sistema educativo formoseño, y nuestro compromiso real y efectivo de
asegurar las trayectorias educativas se cumple”.
Formación y acompañamiento
Por su parte, la profesora Haydee Medina, directora del Nivel Inicial,
expuso que “este taller es el resultado de un trabajo articulado entre el
Nivel Inicial con la modalidad de Educación Especial, naciendo de una
demanda de las docentes”.
Precisó que “se trabajaron sobre las estrategias para detectar y abordar
situaciones con niños que presentan necesidades individuales, que tienen
que ver con la neurodiversidad”; entonces, indicó que “las docentes
necesitaban recursos, herramientas y estrategias para trabajar con la
familia”.
Y explicó que está dirigida solo a personal encargado de sala de 4 “porque
son quienes tienen el primer contacto con el niño, detectan situaciones y
puede trabajar con la familia”, siendo alrededor de 60 y 70 docentes por
encuentro.
Finalmente, advirtió que “si bien esto sucede en Capital, hacemos la
capacitación para el interior por Zoom o Meet, de manera virtual”,
añadiendo que “también buscaremos otra sede y vamos a confirmar en
alguna localidad del interior, donde podamos estar al alcance de varias
delegaciones”.