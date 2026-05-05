Educación Especial desarrolló talleres sobre neurodiversidad para fortalecer la inclusión en el Nivel Inicial

A través de una capacitación articulada, el Ministerio de Cultura y

Educación brinda estrategias de detección temprana y acompañamiento

pedagógico para asegurar la trayectoria de niños con condiciones de

neurodiversidad.

Este lunes 4, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, a través del

Departamento de Educación Especial, llevó a cabo un ciclo de talleres

denominados “Planificar en Neurodiversidad”, destinado a docentes y

equipos del Nivel Inicial.

El encuentro se desarrolló en la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N° 26

del barrio Fray Salvador Gurrieri, con el objetivo de brindar herramientas y

estrategias concretas para asegurar la trayectoria educativa de los niños que

ingresan al sistema educativo, detectando y abordando a tiempo

condiciones de discapacidad, trastornos del lenguaje o diversas situaciones

de neurodiversidad.

Así lo indicó el jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo

Miers, quien en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias

Formosa (AGENFOR) señaló que “todos los docentes que participaron en

esta jornada eran de salas de 4”, destacando que “trabajamos, sobre todo, lo

que refiere a la diversidad de una comunidad, de instituciones y de un aula”

Según explicó Miers “abordamos la neurodiversidad, aportando desde

nuestra propia especificidad como Educación Especial para asegurar la

trayectoria educativa de aquellos niños que tienen algún trastorno,

discapacidad o condición”.

En este sentido, anticipó que “esta actividad va a continuar durante todo el

mes de mayo, dividiéndolo en cuatro encuentros para poder llegar a todos”

y marcó que “la formación siempre va a ser un eje muy prioritario para el

sistema educativo formoseño, y nuestro compromiso real y efectivo de

asegurar las trayectorias educativas se cumple”.

Formación y acompañamiento

Por su parte, la profesora Haydee Medina, directora del Nivel Inicial,

expuso que “este taller es el resultado de un trabajo articulado entre el

Nivel Inicial con la modalidad de Educación Especial, naciendo de una

demanda de las docentes”.

Precisó que “se trabajaron sobre las estrategias para detectar y abordar

situaciones con niños que presentan necesidades individuales, que tienen

que ver con la neurodiversidad”; entonces, indicó que “las docentes

necesitaban recursos, herramientas y estrategias para trabajar con la

familia”.

Y explicó que está dirigida solo a personal encargado de sala de 4 “porque

son quienes tienen el primer contacto con el niño, detectan situaciones y

puede trabajar con la familia”, siendo alrededor de 60 y 70 docentes por

encuentro.

Finalmente, advirtió que “si bien esto sucede en Capital, hacemos la

capacitación para el interior por Zoom o Meet, de manera virtual”,

añadiendo que “también buscaremos otra sede y vamos a confirmar en

alguna localidad del interior, donde podamos estar al alcance de varias

delegaciones”.