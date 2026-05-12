Destacan la importancia de llamar al 102 para asistir a personas que se encuentren en la vía pública

Ante las bajas temperaturas registradas en estos días, el Gobierno de

Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, refuerza los

dispositivos de asistencia destinados a personas que circunstancialmente

se encuentran en la vía pública y recordó a la comunidad que la línea

telefónica 102 permanece habilitada para dar aviso inmediato ante estas

situaciones.

Desde la cartera social remarcaron que el refugio para personas en

situación transitoria de calle, ubicado en el barrio capitalino Juan Domingo

Perón y coordinado mediante el Programa de Protección Integral para

Niños, Adolescentes y Adultos (PPINA), funciona los 365 días del año,

aunque en épocas de frío se incrementa la demanda y, por ello, también se

intensifican los recorridos de los operadores de calle por distintos sectores

de la ciudad.

El espacio brinda alojamiento nocturno, abrigo, alimentación y

acompañamiento integral a quienes requieren asistencia, garantizando una

respuesta rápida y humana ante el descenso de las temperaturas.

En ese sentido, el director de Niñez y Adolescencia, Robert Iván Medina

Patiño, destacó la importancia de la participación comunitaria para detectar

y asistir rápidamente a personas en situación de vulnerabilidad. “Es

importante que la comunidad anoticie si ve personas en la calle, ya que el

Estado provincial pone a disposición recursos, contamos con los medios y,

si se da aviso, podremos dar respuesta inmediata a estas situaciones”,

expresó.

Asimismo, aclaró que en Formosa, a diferencia de otras provincias, no se

registran casos de personas viviendo permanentemente en situación de

calle, sino situaciones excepcionales y transitorias. “En la mayoría de los

casos se trata de personas que provienen de otras provincias, o bien de

situaciones en las que no permanecen en la calle de manera prolongada,

sino momentáneamente, debido a circunstancias particulares”, explicó.

A partir de cada intervención, los equipos realizan un primer acercamiento

para ofrecer el traslado al refugio y posteriormente definir acciones de

acompañamiento acorde a cada caso. El abordaje incluye la articulación

con distintas áreas del Estado provincial e instituciones para restablecer

vínculos familiares, garantizar atención médica o facilitar el regreso a sus

hogares o provincias de origen cuando resulta necesario.

Además, el trabajo integral contempla asistencia sanitaria mediante centros

de salud y hospitales, abordajes vinculados a consumos problemáticos

junto al Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las

Adicciones (IAPA), y tareas coordinadas con la Policía de Formosa para la

identificación de familiares o traslados.

El compromiso y la colaboración de toda la comunidad son fundamentales.

“No sólo es importante dar aviso cuando se observa a personas adultas

durmiendo en espacios públicos, sino también ante la presencia de niños,

niñas o adolescentes que pudieran estar expuestos a los peligros de la

calle”, expresó.

Las personas pueden llamar de manera gratuita al 102 o enviar un mensaje

de WhatsApp al 3704-002175, canales que permanecen disponibles para

activar la asistencia correspondiente.

Si bien esta se trata de una primera ola polar del año, Medina Patiño

recordó que “la provincia cuenta de manera permanente con este

dispositivo de asistencia, además de equipos y recursos preparados para

intervenir”. En ese marco, se continúan fortaleciendo políticas públicas de

cuidado, protección y acompañamiento integral, sosteniendo una presencia

activa del Estado para garantizar respuestas rápidas y humanas los 365 días

del año.