De Vido cuestionó la política energética de Milei que “nuevamente discrimina a los formoseños”

Fernando De Vido apuntó contra la política energética del Gobierno de

Javier Milei al denunciar una fuerte discriminación hacia Formosa en la

licitación Alma SADI. Advirtió que, compartiendo el mismo nodo eléctrico,

la vecina provincia de Chaco recibirá ocho proyectos energéticos contra

solo uno asignado al territorio formoseño.

El presidente del Directorio de REFSA, Fernando De Vido, se refirió a la

preadjudicación solicitada por CAMMESA para la licitación Alma SADI,

que “volvió a encender la polémica por la adjudicación de inversiones

energéticas impulsadas por el Gobierno nacional”.

Subrayó que “de acuerdo con el dictamen, Formosa recibiría únicamente un

proyecto de almacenamiento de energía de 12 MW, mientras que la vecina

provincia del Chaco concentraría ocho proyectos que totalizan 149,5 MW”.

En este sentido, aseguró que “la diferencia cobra especial relevancia porque

ambas provincias comparten el mismo nodo eléctrico”; sin embargo,

sostuvo que “la distribución de los recursos favorece ampliamente a Chaco,

gobernada por Leandro Zdero, mientras que Formosa, una de las

jurisdicciones más afectadas por las restricciones del sistema eléctrico y los

cortes durante los períodos de mayor demanda, vuelve a quedar relegada”.

Según el informe, en Formosa se habían presentado 12 proyectos para

distintas localidades, entre ellas Gran Formosa, Clorinda, Las Lomitas, El

Colorado y Pirané. “No obstante, sólo sería aprobado el emprendimiento de

menor capacidad”, puntualizó De Vido.

De esta manera, el funcionario resaltó que “la situación se suma al reclamo

histórico por la falta de obras de infraestructura eléctrica financiadas por la

Nación”.

Y nombró “la reconstrucción de la línea de 220 kV Clorinda – Guarambaré

y la ejecución de la línea de 500 kV Gran Formosa – Villa Hayes,

consideradas fundamentales para mejorar el abastecimiento y reducir los

cortes de energía que afectan a miles de usuarios durante el verano. La

doble terna en 132 KV desde Formosa a Ibarreta y la habilitación y la

dotación de gas natural del gasoducto del Noreste”.

Con este escenario, De Vido enfatizó en que “la distribución de las

inversiones vuelve a generar cuestionamientos y refuerza las críticas de que

Formosa continúa siendo una de las provincias más perjudicadas por la

política energética del Gobierno de Javier Milei, pese a las necesidades que

presenta el sistema eléctrico provincial”.